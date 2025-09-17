El ‘reemplazo’ de Ruben Amorim puede ayudar al hombre unirse a vencer al Real Madrid para la transferencia de sueños

Manchester United que reemplaza a Ruben Amorim con Oliver Glasner del Palacio Crystalen de la Premier League podría ayudarlos a firmar a Adam Wharton para el Real Madrid

Crystal Palace -Manager Oliver Glasner está trabajando actualmente con Adam Wharton (Imagen: Javier García/Shutterstock)

La ventana de transferencia de verano está cerrada hace apenas catorce días, pero la atención ya se dirige al mercado que vuelve a abrir este invierno.

Manchester United pierde el Manchester Derby 3-0 ante el Manchester City en su primer juego después del cierre, apenas ha cambiado la sensación de que no pudieron hacer todas las cosas que necesitaban. El club se concentró en su primera línea y firmó a Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha antes de traer al portero Senne Lammens en el día de la fecha límite de transferencia.

Sin embargo, no se ha materializado ningún movimiento para un centrocampista. El interés bien documentado de United en Carlos Baleba no condujo a un cambio de verano.

Retrasaron todos los movimientos para el jugador de Brighton & Hove Albion, a quien le gustaría firmar para el club hasta el próximo año. Sin embargo, mucho podría cambiar en los tres meses y medio antes de que comenzara 2026.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

En el último lugar, Ruben Amorim ya no podría ser el entrenador en jefe del United. El Manchester Evening News Comprende que conserva el apoyo de su jerarquía, con una fuente cercana a Amorim que admite que es «increíble» que su posición no esté realmente amenazada.

Sin embargo, el espejo informa que evaluarán la situación durante el descanso internacional del próximo mes. Hacen hincapié en Andoni Iraola, Gareth Southgate, Marco Silva, Mauricio Pochettino y Oliver Glasner de los candidatos mencionados por los corredores de apuestas.

Nombrar el último de esa lista puede unirse en todos los intentos de firmar a Adam Wharton. El centrocampista ha realizado las 49 actuaciones para Crystal Palace en los 18 meses desde que reemplazó Glasner Roy Hodgson.

Son uno de los muchos clubes a los que se les atribuye un interés en el internacional en Inglaterra que le dio a Southgate su único límite senior el verano pasado. El Real Madrid es otro equipo que se dice que mantiene al joven de 21 años; Es por eso que Glasner Estados Unidos podría dar una ventaja el próximo año en todas las guerra de ofertas posibles para Wharton.

¡Reciba noticias y actualizaciones de United Transfer en WhatsApp! Nuestro equipo de expertos en el Manchester United es todo el entreso de Old Trafford esta semana y luego puede obtener las últimas noticias del equipo, actualizaciones de lesiones, respuesta y análisis junto con información interior en su teléfono al convertirse en miembro de nuestra nueva comunidad de WhatsApp gratuita. También puede convertirse en miembro de la banda de 50,000 (¡y creciente!) De United Fans que nos siguen WhatsApp -Channel. Regístrese aquí con nuestra comunidad y conviértase en miembro de nuestro canal de WhatsApp aquí. – También tratamos con nuestros miembros de la comunidad en ofertas especiales, promociones y anuncios de nosotros y nuestros socios. Si no le gusta nuestra comunidad, puede ver cada vez que lo desee. Si tienes curiosidad, puedes leer nuestro Declaración de privacidad .

Aquí Las noticias de la noche de ManchesterEstamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.