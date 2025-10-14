El récord arbitral de Michael Oliver en el Man United durante la jornada en Liverpool está causando revuelo

Michael Oliver arbitrará el partido del Manchester United contra el Liverpool este fin de semana y se espera que reciba una recepción hostil por parte de los visitantes en Anfield.

Michael Oliver está en el centro de atención este fin de semana (Imagen: Foto de Stu Forster/Getty Images)

La Premier League ha anunciado que Michael Oliver arbitrará el partido del Manchester United contra el Liverpool. Los actuales campeones de la Premier League recibirán al equipo de Ruben Amorim en Anfield el domingo por la tarde en lo que se espera sea un encuentro apasionante.

El United estará decidido a continuar donde lo dejó antes del parón internacional. Los Rojos disfrutaron de una victoria por 2-0 contra el Sunderland en Old Trafford para ascender a la mitad superior de la tabla.

Mientras tanto, el Liverpool buscará volver a la senda del triunfo después de perder cada uno de sus últimos tres partidos en todas las competiciones. Si bien el United puede estar imaginando sus posibilidades, el equipo de Merseyside regresa a su campo local, donde no ha perdido desde marzo.

Oliver estará a cargo de la tan esperada pelea, junto con sus asistentes, Stuart Burt y Tim Wood. Craig Pawson ha sido nombrado cuarto árbitro; Mientras tanto, Darren England y James Bell trabajan como árbitros asistentes de vídeo en Stockley Park.

Oliver ha dirigido al Liverpool más que cualquier otro equipo en su carrera. El árbitro se ha adelantado 66 veces, ganando 31 veces, empatando 21 veces y perdiendo 14 veces.

Ha mostrado 105 tarjetas amarillas al Liverpool y a sus rivales, dos de las cuales resultaron en despido. Mientras tanto, el United, de 40 años, ha actuado como seleccionador nacional en 47 ocasiones.

El porcentaje de victorias de los Reds con Oliver en el centro del campo es considerablemente menor que el de sus rivales de Merseyside: han ganado 18, empatado 13 y perdido 16. El árbitro sólo ha blandido 98 tarjetas amarillas durante los partidos del United, aunque cinco de ellas han resultado en tarjetas rojas.

Curiosamente, Oliver nunca ha mostrado una tarjeta roja directa en un partido entre el United o el Liverpool. El árbitro nacido en Northumberland no ha tenido miedo de señalar penalti en el pasado, concediendo 18 penales en partidos del Liverpool y ocho en partidos del United.

Oliver repartió dos tarjetas amarillas en rápida sucesión cuando los dos clubes se enfrentaron en diciembre de 2023. Diogo Dalot inicialmente recibió una tarjeta amarilla por gritarle al árbitro, pero fue expulsado por disentir unos segundos después.

Entonces, cuando la Premier League anunció que Oliver supervisará el partido de este fin de semana, los seguidores del United dieron a conocer sus sentimientos en las redes sociales. En

@AdamJoseph____ escribió: «Michael Oliver ha sido designado árbitro para el partido entre Liverpool y Manchester United en Anfield por tercera temporada consecutiva. Su actuación en el partido de la temporada pasada fue caótica. ¿La vez anterior? Incluso peor».

Mientras tanto, @anthonyfdshaw publicó: «Michael Oliver ha tomado tantas decisiones dudosas contra el Man United en los últimos tres años que esto podría beneficiarnos. El escrutinio sobre él no podría ser mayor. El único árbitro donde he sentido que algo anda mal».