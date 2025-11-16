El reconocimiento de Erling Haaland muestra lo que significaría un escenario de ensueño para la estrella del Manchester City

Noruega puede reservar una plaza para el Mundial esta noche si evita una dura derrota ante Italia en el último partido de clasificación.

Erling Haaland y Noruega pueden reservar esta noche su lugar para el Mundial 2026

El primer Mundial que recuerda Erling Haaland fue la edición de 2010 en Sudáfrica. Quince años después, esta noche podrá hacer realidad el sueño de su vida: llevar a Noruega al torneo mundial.

Los noruegos no han jugado un Mundial desde 1998, antes de que naciera Haaland, y cuando el niño de 10 años fue a ver el torneo a Sudáfrica, Noruega había sido eliminada después de terminar en un distante segundo lugar detrás de Holanda en la clasificación.

En aquel momento, los noruegos eran competitivos pero limitados. De momento están arrasando con todo lo que tienen delante, inspirados en Haaland.

Tienen un récord perfecto de siete victorias en siete, saqueando 33 goles, y sólo necesitan evitar perder en Italia por un margen de nueve goles para asegurar su lugar en Estados Unidos, Canadá y México el próximo verano.

Para Haaland, un jugador que ha logrado un éxito increíble a nivel de clubes, el pitido final en Milán el domingo por la noche podría marcar su mayor logro hasta el momento.

‘El último Mundial [for Norway] Fue en 1998, dos años antes de que yo naciera, así que vengo diciendo esto desde hace mucho tiempo. Mi objetivo es llevar a Noruega al Mundial y a la Eurocopa», afirmó a principios de este mes.

«Este es el objetivo más importante de mi carrera y ahora tengo una buena oportunidad de lograrlo, así que se trata de aprovechar al máximo las oportunidades».

Sin duda lo hizo en la fase de clasificación, tras marcar catorce goles que pusieron a Noruega al borde del abismo. El país está listo para la fiesta y Haaland está listo para liderar las celebraciones.

«Si nos clasificamos para el Mundial, sería como si otra gran nación ganara el Mundial», afirmó. Tiempo este verano. «Sería la fiesta más grande de la historia. Las escenas en Oslo serían increíbles».

Noruega venció a Estonia por 4-0 el jueves y quedó al borde de un torneo importante después de perder un lugar en la Eurocopa 2024 cuando terminó tercero detrás de España y Escocia en su grupo de clasificación. Ese fracaso ha pesado mucho sobre el entrenador Stale Solbakken en el período previo a esta temporada.

«No pudimos ir a la última Eurocopa, a la que deberíamos haber ido», dijo a TV2 tras la victoria sobre Estonia.

«Entonces todo el mundo enfatiza el deseo de lograr algo. Luego, durante 25 o 26 años, algo estuvo sobre nosotros. Alguien tiene que asumir esa responsabilidad».

