El proyecto del nuevo estadio del Manchester United da un paso adelante mientras se evalúan instalaciones y precios

Man Utd ha lanzado la siguiente fase de sus planes para mudarse a un nuevo estadio de 100.000 asientos junto a Old Trafford pidiendo a los aficionados que completen una encuesta.

Una imagen conceptual de cómo podría ser el nuevo estadio del Manchester United y sus alrededores (Imagen: Foster + Partners/PA Wire)

El Manchester United ha comenzado la siguiente fase de consultas con sus seguidores sobre los planes del club de construir un nuevo estadio de última generación valorado en £2 mil millones y con capacidad para 100.000 personas.

Tras el lanzamiento de los audaces planes en Match, United ahora ha invitado a los fanáticos a expresar su opinión sobre una variedad de características potenciales del estadio, incluidas instalaciones, asientos y opciones de precios.

La investigación, realizada por la firma de investigación comercial CSL, es parte del compromiso del United de poner a los fanáticos en el centro de la planificación para el futuro de Old Trafford.

La solicitud del United de recibir comentarios de los aficionados sobre el nuevo estadio propuesto sigue a una fase inicial de investigación de aficionados llevada a cabo hace un año, cuando se buscaron las opiniones de más de 50.000 aficionados.

También sigue a una serie de grupos focales celebrados en julio, con el objetivo de utilizar los conocimientos y la retroalimentación para dar forma a la siguiente fase del desarrollo del diseño.

El United planea construir un nuevo estadio con capacidad para 100.000 personas, que se inaugurará para la temporada 2030-2031. (Imagen: PA)

Todos los seguidores del partido, incluidos los abonados, los miembros oficiales y los compradores de catering, fueron contactados por correo electrónico el jueves con un enlace para participar en la encuesta.

El United es consciente de mantener y, en última instancia, mejorar la atmósfera del partido con cada traslado a un nuevo estadio, aprovechando la pasión de sus aficionados y protegiendo la rica cultura de aficionados del club.

En ese contexto, el United se compromete a garantizar que un grupo central de aficionados desempeñe un papel central en la configuración del nuevo estadio y tenga una voz que se escuche durante el proceso de planificación.

El United está convencido de que Stretford End no puede permitir que el apoyo vibrante y vocal de los aficionados leales, que marcan la pauta los días de partido, se diluya como resultado del traslado a un nuevo estadio.

El United ha prometido consultar a los aficionados en cada paso del camino mientras planean construir un nuevo estadio. (Imagen: Foster y socios / SWNS)

Además, el United se ha comprometido a garantizar que los precios de las entradas para los partidos en el nuevo estadio sigan siendo asequibles para los aficionados jóvenes y planea hacerlo introduciendo opciones premium para subsidiar entradas más baratas.

Como parte de la última consulta, se preguntará a los aficionados sobre sus preferencias, prioridades y expectativas, incluidas las instalaciones, los asientos y las opciones de precios para el nuevo estadio propuesto.

United hará esto presentando una serie de escenarios hipotéticos de productos y precios en una variedad de categorías de asientos, para medir el interés y la demanda de los seguidores.

El estudio también analizará una posible opción de licencia de asientos, que daría a los aficionados la opción de adquirir el derecho a comprar entradas para partidos y otros eventos en Old Trafford a largo plazo, mediante un pago único o una serie de cuotas.

Esto no afectaría a los abonados tradicionales, que seguirían recibiendo los beneficios normales, incluido el mismo asiento para cada partido y la posibilidad de solicitar entradas para la final de copa y de visitante.

Los fanáticos tienen hasta el 6 de noviembre a las 11:59 p.m. para completar la encuesta.