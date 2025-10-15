El próximo trabajo de Ole Gunnar Solksjaer es el último: reuniones del Man United, insinuaciones de los Rangers, conversaciones con Suecia

La leyenda del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha estado sin trabajo desde que fue despedido por el Besiktas a finales de agosto.

La leyenda del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, espera con ansias su próximo puesto directivo después de ser despedido por Besiktas. (Imagen: Anadolu vía Getty Images)

El exjugador y entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha vuelto a buscar trabajo tras ser despedido por el Besiktas a finales de agosto.

El noruego fue despedido por los gigantes turcos después de perder ante el FC Lausanne-Sport, propiedad de Ineos, en la clasificación de la Conference League. Desde entonces, los rumores han estado dando vueltas sobre hacia dónde podría dirigirse Solskjaer.

Se cree que los puestos directivos vacantes en el Rangers y en la selección sueca están en el radar de Solksjaer, pero hasta el momento no se han firmado contratos. Pero con esto en mente, HOMBRE Deportes ha echado un vistazo a las últimas noticias sobre el hombre de 52 años y su posible próximo trabajo.

Reuniones Unidas

Desde que dejó Besiktas, Solskjaer ha sido visto de regreso en Inglaterra, reuniéndose con uno de sus ex colegas del United, Kieran McKenna. El entrenador del Ipswich Town fue ascendido al cuerpo técnico del primer equipo por José Mourinho, pero pasó la mayor parte de su tiempo con Solskjaer.

Poco después de que Solskjaer dejara el United, McKenna se unió a los Tractor Boys y los llevó de la Liga Uno a la Premier League antes de descender nuevamente al Campeonato. El 12 de septiembre, la leyenda de los Rojos estuvo entre la multitud en la victoria por 5-0 sobre el Sheffield United antes de regresar poco antes del parón internacional cuando Ipswich derrotó a sus rivales locales Norwich City por 3-1.

Consejos de Scholes

Algunos han insinuado que Solskjaer es objeto de una anécdota compartida por Paul Scholes en su podcast The Good, The Bad and The Football. Le dijo a sus compañeros presentadores Paddy McGuinness y Nicky Butt: “El otro día estuve con un chico que me dijo que iba a conocer a los Rangers y no estoy seguro de si lo hizo, pero no mencionaron su nombre.

«Se han puesto en contacto con él y se reunirá con ellos en Londres al día siguiente». Cuando McGuinness y Butt le preguntaron si era Solskjaer, Scholes respondió: «Sin comentarios», pero reveló que esta persona no era el entrenador actual.

El contenido no se puede mostrar sin permiso.

Scholes también podría haberse referido a Michael Carrick, pero la sonrisa irónica sugiere que McGuinness y Butt pueden haber acertado con su apuesta por Solskjaer.

conversaciones en suecia

Las casas de apuestas todavía creen que es poco probable que Solskjaer regrese a Ibrox, pero hay rumores de que ha mantenido conversaciones con Suecia sobre su papel como entrenador en jefe. El medio de comunicación sueco FotbollDirekt entiende que estas conversaciones han tenido lugar, pero su bando se niega a comentar al respecto.

Sin embargo, Solskjaer no sería el único que quiere el puesto en Suecia. También se dice que Olof Mellberg y Graham Potter están interesados, y este último expresó su interés después de ser despedido por el West Ham United.

