El próximo plan de gestión del Man United está en proceso en medio de la gran decisión contractual de Marco Silva

Marco Silva está a punto de dejar Fulham este verano y podría ser un candidato para reemplazar a Ruben Amorim en el Manchester United una vez que el club busque un sucesor permanente.

Marco Silva podría dejar el Fulham este verano al finalizar su contrato con el Manchester United, que nombrará un nuevo entrenador para la temporada 2026/27. (Imagen: (Adam Davy/PA Wire))

Según los informes, el Fulham se está preparando para un posible acercamiento del Manchester United a Marco Silva. Tras la destitución de Rubén Amorim, el United busca un nuevo entrenador y Silva emerge como posible candidato.

The Sun informó que al Fulham le preocupa que el United apunte a Silva, quien aún no ha tomado una decisión sobre su futuro en Craven Cottage. Actualmente, el contrato del jugador de 48 años expira al final de esta temporada, aunque se ha ofrecido un nuevo contrato por tres años.

Silva aún no ha respondido a esta propuesta y en general evita hablar de su futuro, afirmando que compartirá novedades si hay algo que anunciar. Se cree ampliamente que tiene reservas sobre si el club podrá lograr sus ambiciones.

Fulham rompió su récord de transferencias el verano pasado al contratar a Kevin por £ 34 millones, pero dejó los acuerdos para el brasileño y Samuel Chukwueze hasta el final de la ventana.

Después de tres temporadas y media al mando del Fulham, Silva, que estaba vinculado al United antes del nombramiento de Amorim, podría marcharse este verano al mismo tiempo que se espera que el United nombre un entrenador permanente.

El Manchester United despidió a Rubén Amorim tras una explosiva rueda de prensa (Imagen: Matt West/Shutterstock)

El técnico sub-18, Darren Fletcher, al menos se hará cargo del partido del miércoles contra el Burnley, aunque existe la posibilidad de un nombramiento interino hasta el final de la temporada.

Se dice que Ole Gunnar Solskjaer está abierto a ese papel, y Fletcher también podría ser considerado si se desempeña bien en el próximo período. Sin embargo, HOMBRE Deportes entiende que United podría considerar una opción interina con más experiencia, con Solskjaer y Michael Carrick entre los nombres en disputa.

Se han propuesto varios nombres como posibles sucesores permanentes, incluidos Oliver Glasner del Crystal Palace, el ex entrenador del Barcelona Xavi, Enzo Maresca y Mauricio Pochettino, ambos ex del Chelsea.

Amorim fue despedido por el United el lunes después de 18 meses en el cargo, tras un desacuerdo con jugadores veteranos. En su última aparición como técnico del United, el portugués lanzó una feroz diatriba contra la jerarquía del club, nombrando directamente a varios otros entrenadores de alto perfil y a Gary Neville.

Después del empate 1-1 contra el Leeds United en Elland Road el domingo, dijo: “Vine aquí para ser el entrenador del Manchester United, no para ser el entrenador del Manchester United.

‘Y eso está claro. Sé que mi nombre no es ese [Thomas] Tuchel, eso no es todo [Antonio] Conte, eso no es todo. [Jose] Mourinho, pero yo soy el entrenador del Manchester United.

«Y seguirá así durante 18 meses, o cuando la junta decida cambiar. Así que ese era mi punto. Eso es con lo que quiero terminar. No voy a parar. Voy a hacer mi trabajo hasta que otro tipo venga aquí para reemplazarme».

«Sólo quiero decir que voy a ser el manager de este equipo, no sólo el entrenador. Y fui muy claro al respecto. Y eso se hará en 18 meses y luego todos seguirán adelante. Ese fue el acuerdo».

«Ese es mi trabajo, no ser entrenador. Si la gente no puede soportar a los Gary Neville y las críticas de todo, tenemos que cambiar el club.

«Sólo quiero decir que vine aquí para ser entrenador del Manchester United, no para ser entrenador».