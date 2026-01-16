El próximo entrenador del Man United es el último a medida que emerge la posición de Luis Enrique y se nombran los ‘principales candidatos’

El Manchester United nombrará un entrenador en jefe permanente para la temporada 2026/27 y no se espera que Luis Enrique deje el Paris Saint-Germain para asumir el puesto de Old Trafford.

Se espera que Luis Enrique se quede en el PSG en lugar de mudarse al Manchester United (Imagen: FIFA vía Getty Images)

Según los informes, Luis Enrique no está interesado en hacerse cargo del puesto del Manchester United al final de la temporada, mientras que fuentes en Francia sugieren que extenderá su estadía en el Paris Saint-Germain.

El técnico del PSG se encuentra entre los nombres vinculados con el puesto de entrenador en jefe del United después de que informes sugirieran que dejaría al campeón de Europa al final de la temporada actual.

Enrique se unió a los gigantes de la Ligue 1 en julio de 2023 después de dejar la selección española. Ha ganado dos veces la liga francesa, dos títulos de la Copa de Francia y la Liga de Campeones, la primera del club en su historia.

Su contrato actual expira en 2027, y algunos informes sugieren que podría buscar un movimiento este verano. Sin embargo, según The i Paper, Enrique sigue feliz en París y tiene asuntos pendientes con ellos.

El diario descarta un traslado a Inglaterra, mientras que se espera que Enrique prolongue su estancia en el Parque de Francia. Sin embargo, Oliver Glasner es uno de los entrenadores que estará disponible en el verano después de confirmar que dejará Crystal Palace al final de la temporada.

Sin embargo, el mismo informe afirma que su salida de Selhurst Park no ha mejorado sus posibilidades de conseguir el puesto en el United. Una racha de nueve partidos sin ganar en todas las competiciones para Palace ha hecho caer sus acciones.

Se informa que Roberto De Zerbi y Thomas Tuchel son los favoritos actualmente. De Zerbi impresionó con sus actuaciones en Brighton en Inglaterra antes de mudarse a Marsella.

El contrato de Tuchel con Inglaterra expira después del Mundial y anteriormente estaba en el radar del United debido a una vacante. El alemán llevó al Chelsea a la gloria de la Liga de Campeones y disfrutó del éxito en el PSG y el Bayern de Múnich.

Roberto DeZerbi (Imagen: Getty Images)

Michael Carrick supervisará al United durante el resto de la temporada. Se ha hablado mucho del nombramiento después de que el excentrocampista del United dejara el Middlesbrough al final de la temporada.

A pesar del ruido exterior, Carrick insiste en que las palabras de los ex jugadores no aumentan la presión. «Ya no me presionan más», dijo Carrick. ‘No siento eso.

«Hay muchas opiniones, algunas positivas, otras no tanto. Es completamente irrelevante en términos de en qué me concentro. Hay mucho que decir, es la forma de vida en el mundo. No voy a prestarle demasiada atención a eso.

«Para mí, los jugadores y el personal, estamos concentrados en cómo vamos a tener éxito».