El próximo club de Christian Eriksen después de la salida de Man United Transfer confirmó: «Estoy convencido»

El ex Manchester United -Midfielder Christian Eriksen ha sido lanzado por los Rojos desde el final de la temporada pasada

Ex Manchester United -Midfielder Christian Eriksen (Imagen: James Gill – Danehouse/Getty Images.)

El ex Manchester United -Midfielder Christian Eriksen completó su mudanza al club de la Bundesliga Wolfsburg después de que los Rojos lo liberaron al final de la temporada pasada.

De Dane realizó más de 100 actuaciones para United después de dejar a Brentford en una transferencia gratuita en 2022. Después de tres años en el club, se tomó la decisión de dejar a Eriksen para abandonar Old Trafford durante el vencimiento de su contrato.

Eriksen tuvo la oportunidad de dibujar para la propiedad de Hollywood de Wrexham en el campeonato, pero giró la oportunidad. Recientemente entrenó en el club sueco Malmo para mantener su nivel de condición física alto.

Ahora que la ventana de verano ahora se está cerrando, el hombre de 33 años ha logrado poner bolígrafo en papel en Alemania. El Dane discutió su traslado a Wolfsburg y dijo: «VFL Wolfsburg es mi primer club en la Bundesliga, estoy ansioso por esta nueva aventura.

«Estoy convencido de que podemos lograr algo juntos en Wolfsburg. Las conversaciones con los jefes del club fueron muy bien.

«Inmediatamente sentí que Paul Simonis tiene una visión clara para el equipo y para mí personalmente. El hecho de que haya varias caras familiares en el equipo del equipo nacional danés hace de VFL una propuesta particularmente atractiva para mí».

Después de asumir la firma de Eriksen, Sebastian Schindzielorz de Wolfsburg explicó lo que el club atrajo por completar el acuerdo. «Estamos muy contentos de que esta oportunidad a corto plazo haya sido creada para nosotros», dijo.

«En Christian Eriksen obtenemos un jugador que ha visto y experimentado todo al más alto nivel. Su enorme experiencia, su calidad en el campo y su personalidad serán un valioso impulso para nuestros jugadores jóvenes en particular.

«Hicimos deliberadamente cambios estructurales este verano y hemos firmado a varios jóvenes talentosos con un gran potencial. Christian complementará perfectamente a nuestro capitán experimentado, Max Arnold.

«Es un verdadero líder que puede marcar la diferencia en y al lado del campo». Eriksen pudo debutar el sábado para su nuevo club cuando organizan a Koln en la Bundesliga.

