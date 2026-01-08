El próximo candidato comodín a la dirección del Man United podría ser perfecto para suceder a Rubén Amorim

El Manchester United busca un 2026 ajetreado mientras se prepara para la vida después de Rubén Amorim y una opción comodín podría ser perfecta para el club

Rubén Amorim dejó el Manchester United el lunes (Imagen: James Gill – Danehouse/Getty Images)

En los días transcurridos desde el despido de Rubén Amorim por el Manchester United, el Ineos parece haber recorrido el circuito de exjugadores para ultimar sus planes para lo que queda de temporada. Ole Gunnar Solskjaer y Michael Carrick se encuentran entre aquellos con experiencia gerencial previa a quienes se les ha contactado para asumir el puesto temporal.

Aunque a Darren Fletcher se le ha dado la oportunidad de ser entrenador en jefe interino por el momento, existe la sensación de que el United querrá un entrenador con más experiencia en el banquillo durante el resto de la temporada, especialmente teniendo en cuenta que todavía queda mucho por hacer. Pero cuando se trata de la posición de liderazgo permanente, los vínculos con las Naciones Unidas son escasos.

El entrenador en jefe de Crystal Palace, Oliver Glasner, está bajo consideración después de supervisar una impresionante etapa gerencial en Selhurst Park. Se cree que su deseo de jugar 3-4-2-1 no contará en su contra, incluso si Sir Jim Ratcliffe y compañía. Espero que sea más pragmático que Amorim.

Se ha mencionado a la leyenda del Barcelona Xavi, al igual que Thomas Tuchel, Roberto De Zerbi y Julian Nagelsmann. Pero un nombre que quizás necesite más reflexión es el de Kieran McKenna. McKenna desarrolló sus habilidades de liderazgo trabajando junto a José Mourinho antes de ser puesto bajo el ala de Solskjaer.

Cuando finalmente despidieron al noruego, McKenna lo vio como la oportunidad perfecta para dejar el nido y lanzar su propia carrera directiva. Ipswich Town fue su primera oportunidad cuando se le planteó el reto de levantar a un gigante caído.

No solo logró lograrlo, McKenna también supervisó sucesivos ascensos mientras llevaba a los Tractor Boys a la Premier League. Dado que gran parte de su plantilla quedó fuera de la Liga Uno, sobrevivir en la máxima categoría siempre iba a ser una tarea difícil, pero Ipswich compitió, más de lo que se puede decir de Leicester City y Southampton.

Si bien hemos visto colapsar estos ascensos monumentales después de un descenso (tomemos a Luton Town, por ejemplo), McKenna ha demostrado sus impresionantes cualidades de liderazgo al asumir inmediatamente otro desafío de ascenso. Ipswich es tercero en el campeonato y pasará a estar entre los dos primeros si gana su partido.

Hay muchas posibilidades de que McKenna pueda agregar otro ascenso a su currículum esta temporada y, si lo hace, ¿por qué el United no lo consideraría? Encaja en el molde al que Ratcliffe ha estado aspirando desde su llegada a Old Trafford.

McKenna es un entrenador en jefe joven, con mucho potencial para mejorar aún más. No sólo eso, sino que también tiene experiencia trabajando con jugadores más jóvenes y haciéndolos mejores.

Kieran McKenna ha impresionado en la gestión desde que dejó el Manchester United

Omari Hutchinson floreció con McKenna después de dejar Chelsea, mientras que Liam Delap parecía perdido después de tres decepcionantes cesiones en Stoke City, Preston North End y Hull City. Sin embargo, McKenna vio el potencial y logró aprovecharlo antes de venderlo al Chelsea.

Además, a diferencia de todos los demás candidatos a la dirección permanente, McKenna es plenamente consciente del tamaño del United y de las críticas que afrontará. Se podría decir que Xavi ha pasado por lo mismo, pero donde el jugador de 39 años tiene la ventaja sobre el excentrocampista es en su comprensión de la Premier League y de lo que significa estar en Carrington a diario.

Xavi ganó La Liga y la Copa del Rey, pero en una liga mucho menos competitiva en comparación con la Premier League. En Inglaterra hay muy pocos partidos en los que puedas rotar porque te enfrentas a menos rivales. ¿Xavi podría manejar eso?

Quizás la mejor opción para el United sería emparejar a McKenna con su buen amigo Solskjaer y quizás incluso con Carrick para crear una coalición de nuevas ideas y experiencia para hacer avanzar al club. Pero McKenna debería ser quien lidere el proyecto.

El jurado aún no ha decidido sobre Carrick como entrenador en jefe después de su paso por Middlesbrough y está claro que Boro bajo Rob Edwards y Kim Hellberg ahora han mejorado desde que se fue. Mientras tanto, Solskjaer ha tenido problemas desde que dejó los Rojos y su paso por Besiktas debería descartarlo para volver a ser entrenador en jefe.

Pero ambos hombres son entrenadores más que competentes que pueden ayudar a McKenna mientras intenta adaptarse a uno de los trabajos más importantes en el fútbol de clubes. Al final, United intentó todas las formas posibles para volver a los días de gloria. ¿Por qué no probar con alguien que tiene un poco menos de experiencia, pero que ha demostrado en su carrera como entrenador que tiene todas las cualidades que necesita un gran entrenador?