El propietario del condado de Stockport, Mark Stott, envía un mensaje a los aficionados tras comprar un segundo club en Europa

Stott dice que los clubes operarán «completamente independientes»

Mark Stott, propietario del condado de Stockport (Imagen: )

El propietario del condado de Stockport, Mark Stott, ha reafirmado su compromiso con los Hatters tras hacerse cargo de un segundo club en Europa. Stott Capital, la sociedad de inversión del empresario de Stockport, ha adquirido una participación mayoritaria en Debreceni VSC.

El empresario local Stott, fundador y director ejecutivo de la empresa inmobiliaria Vita Group, con sede en Cheshire. Se hizo cargo del condado, luego de la Liga Nacional, en enero de 2020, después de una década de agitación que los vio caer en las divisiones.

Desde entonces ha invertido mucho en el club. Desde entonces, ha supervisado dos ascensos en solo cuatro temporadas completas, y el club ocupa actualmente el tercer lugar en la Liga Uno. También hay planes en marcha para ampliar significativamente el terreno del club en Edgeley Park.

Su cartera de inversiones también incluye F2, una de las plataformas de medios de fútbol líderes en el mundo, y Pro Football Academy, la empresa de entrenamiento de fútbol más grande de Europa.

Debreceni VSC en acción contra el Liverpool en las rondas preliminares de la Liga de Campeones en 2015 (Imagen: Trinity Mirror NWS)

Ahora se ha convertido en el accionista mayoritario de Debrenci, también conocida como DVSC. Proveniente de la segunda ciudad más grande de Hungría, Debrecen, cerca de la frontera oriental del país, el equipo húngaro de primera división se ha coronado campeón de su país siete veces y alcanzó la fase de grupos de la Liga de Campeones en 2009/.10.

Stott se convirtió en presidente del club tras la inversión. El director no ejecutivo del condado, Jonathan Vaughan, y el director ejecutivo, Simon Wilson, también se han unido a la junta directiva de DVSC.

Stott describió la medida como una «oportunidad emocionante», pero aseguró a los fanáticos de los Hatters que los dos clubes operarán «completamente independientes» y que él sigue «firmemente comprometido» con el condado.

Stott dice que sigue «firmemente comprometido» con los Sombrereros (Imagen: https://www.stockportcounty.com/club-statement-2/)

En una carta abierta publicada en el sitio web provincial, dijo: “Es una oportunidad emocionante ya que Hungría ha invertido significativamente en su infraestructura futbolística durante la última década y el DVSC es uno de los clubes más establecidos del país, con una historia orgullosa, una sólida reserva de talentos y experiencia en competiciones europeas.

«Quería asegurarles que la inversión de Stott Capital en DVSC no cambia nuestros planes para el condado de Stockport. Los dos clubes operarán de forma completamente independiente y sigo comprometido a cumplir nuestras ambiciones.

«Ya llevamos seis años de nuestro plan de siete años para transformar el condado, y puedo confirmar que la junta ahora está desarrollando un nuevo plan de cinco años para llevarnos más allá de enero de 2027, con una inversión continua en infraestructura, la academia y el potencial a largo plazo del club. Esperamos compartir más detalles sobre cómo este plan está tomando forma en el verano».

«Gracias, como siempre, por su confianza, pasión e increíble apoyo. Estoy emocionado de saber hacia dónde podemos llevar al condado de Stockport en los próximos años».