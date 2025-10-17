El problema de Scott McTominay en el Napoli sale a la luz tras la marcha del Manchester United

Scott McTominay ha tenido un comienzo difícil en su segunda temporada en el Napoli, pero Antonio Conte ha respaldado al excentrocampista del Manchester United para que tenga un buen desempeño.

Scott McTominay aún no ha alcanzado las alturas de la temporada pasada (Imagen: Ivan Romano/Getty Images)

Antonio Conte ha sugerido que la excelente campaña de debut de Scott McTominay ahora está jugando en su contra mientras intenta emular esas alturas esta temporada.

El técnico del Napoli cree que McTominay enfrenta desafíos más difíciles mientras los equipos rivales buscan neutralizar su amenaza en su segunda temporada después de dejar el Manchester United.

El jugador de 28 años tuvo una primera temporada notable, guiando al Napoli a la gloria de la Serie A y ganando reconocimiento como el equipo más destacado de la liga.

McTominay anotó seis goles y brindó dos asistencias en siete apariciones para asegurar el campeonato al final de la 2024/25, con 13 goles en total.

Esta campaña ha demostrado ser más desafiante. El internacional escocés marcó en la jornada inaugural de la temporada, pero no ha vuelto a marcar desde entonces, mientras los nuevos fichajes Rasmus Hojlund y Kevin De Bruyne se adaptaban a su nuevo entorno.

McTominay, que operó principalmente en el flanco izquierdo durante la temporada 2025/2026 con Conte, ha seguido siendo un titular constante en todos los partidos.

El estratega italiano aparentemente está satisfecho con su actuación. A Conte no le preocupa demasiado el rendimiento actual de sus jugadores.

McTominay del Napoli celebra con el título de la Serie A (Imagen: Getty Images)

El ex entrenador del Chelsea y los Spurs simplemente lo atribuye al hecho de que recibió muchas más críticas después de las actuaciones de la temporada anterior.

«Es muy simple, su estatus ha cambiado», dijo Conte en una rueda de prensa a través de TuttoNapoli. «La temporada pasada fue el mejor jugador de la liga.

«Cuando llegó no era muy utilizado en el Manchester United. Llegó como un perdedor y tenía algo que demostrar.

“Ahora su estatus es diferente y la atención que recibe, incluso de los oponentes que se preparan para enfrentarlo, es completamente diferente.

«Ahora se le ve bajo una nueva luz. Es así de simple. El año pasado se adaptó a todo, jugando con dos atacantes, 4-3-3, pero ahora los rivales lo miran de otra manera y, por supuesto, hacen ajustes tácticos para contenerlo».

