El ‘problema’ de Antonio Conte con Kevin de Bruyne mientras le daba la respuesta reveladora al jefe de Napoli

Kevin de Bruyne firmó para Napoli al final de su contrato en el Manchester City, pero el centrocampista fue examinado por su respuesta a una de las decisiones de Antonio Conte

Kevin de Bruyne estaba visiblemente frustrado por una decisión reciente de Antonio Conte (Imagen: Ciro de Luca/Nurphoto a través de Getty Images)

El movimiento de Kevin de Bruyne de Manchester City a Napoli no ha estado exento de desafíos. El jugador de 34 años dejó a la ciudad como una leyenda este verano, pero ingresó a un nuevo entorno con el jefe de Napoli, Antonio Conte.

Se espera que De Bruyne prospere inmediatamente después de dibujar para los campeones gobernantes de la Serie A. Sin embargo, el mediocampista belga estuvo rápidamente en el centro de atención después de haber sido reemplazado en varios juegos, incluso durante la primera mitad a su regreso al estadio Etihad en agosto después de que su equipo había sido regresado a 10 hombres.

La situación parecía llegar a un pico el fin de semana pasado durante la pérdida 2-1 de Napoli para el AC Milan, donde De Bruyne mostró una frustración visible e ignoró a su gerente después de que fue reemplazado por Eljif Elmas en el minuto 72. «Espero que De Bruyne haya estado molesto por el reemplazo debido al resultado, porque de lo contrario tendrá el tipo equivocado», dijo Conte después del juego.

El incidente siguió siendo un tema candente cuando Napoli se preparó para su partido de la Liga de Campeones a mitad de semana contra Sporting Lisboa. Antes del partido, Conte dio una advertencia siniestra, que sugirió que no aceptaría una repetición del comportamiento de De Bruyne.

«Aquellos que me conocen saben muy bien cuál es mi posición sobre la gerencia (del equipo), sobre cierto comportamiento», dijo Conte a Sky Italia. «Aquellos que no me conocen pueden cometer errores.

«Depende de mí aclarar la situación y repetir ciertos conceptos, para que esté claro para todos que acepto un primer error, pero no un segundo».

Kevin de Bruyne fue reemplazado temprano por razones tácticas contra el Manchester City (Imagen: Nigel French/Sportsphoto/Allstar a través de Getty Images)

Las palabras de Conte lucharon contra el temor de que la llegada de De Bruyne hubiera causado un desequilibrio en el equipo ganador del título del club. El ex gerente general de Napoli, Pierpaolo Marino, argumentó que el ícono de la ciudad ya había creado un problema en Nápoles.

«¿De Bruyne está allí o es un recordatorio de lo que solía ser? Hasta ahora no ha tenido control sobre un tiro libre o una penalización y De Bruyne ahora es un problema para Conte», dijo Marino a Televomero.

«Si se equivoca, puedes ver cómo despiadado la comparación con Modric [against Milan] Fue quien logró a la edad de 40 años lo que De Bruyne no ha hecho en Napoli hasta ahora. Napoli ha cambiado un centro del campo que funcionó muy bien para De Bruyne y no funciona en este momento. «

Kevin de Bruyne registró dos asistencias para Napoli contra Sporting el miércoles (Imagen: Giuseppe Mafia/Nurphoto a través de Getty Images)

Significaba que había muchos ojos en De Bruyne cuando pasó contra Sporting el miércoles, y el mediocampista experimentado dio la reacción perfecta. El internacional de Bélgica ofreció dos asistencias para el préstamo del Manchester United Rasmus Hojlund cuando el equipo italiano disfrutó de una victoria por 2-1.

Después del juego, De Bruyne rechazó las afirmaciones de una brecha continua con su nuevo gerente: «Nunca ha habido un problema con Conte», dijo a Sky Italia. «Soy un ganador, quiero marcar la diferencia en el campo. En los últimos días se ha dicho mucho, pero la verdad es que no hay problema: solo quiero jugar y divertirme».

Por su parte, Conte también dijo que todos los problemas se habían resuelto: «Lo que podría entenderse, entendí, todo ha sido aclarado», dijo. «Haga buenas cuentas buenos amigos, como decimos en mi país, este problema está cerrado».

A pesar de las críticas con las que está tratando, De Bruyne ha tenido una influencia positiva en Napoli. La leyenda de la ciudad ha marcado tres goles y ofreció dos asistencias en siete juegos para su nuevo club.

