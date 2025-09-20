El privado -senal y la ciudad de la ciudad tienen revotadores que han alimentado una rivalidad enojada

Manchester City está grabando el Arsenal en la Premier League este fin de semana y su rivalidad todavía está impulsada por diferentes puntos de vista dentro de los clubes

Jefes en el Manchester City

La rivalidad de Manchester City con el Arsenal en los últimos años es muy pública y no tan hermosa.

Van Erling Haaland ladrando en Mikel Arteta en el círculo central o rebotó la pelota de la cabeza de Gabriel, a Myles Lewis-Skelly, quien se burló del noruego en el accesorio invertido, la temporada pasada continuó una composición entre los dos clubes que siempre contienen mucho fuego.

Los comentarios de Haaland, algunos posteriores de Bernardo Silva y Kyle Walker, que tienen que ser remolcados del Arsenal y el ex entrenador de la ciudad del entrenador de la pieza, Nicolas Jover en las últimas temporadas, en realidad se han ido bien en los Emiratos. Durante años en el campo no hubo rivalidad porque el Arsenal de la Ciudad acaba de dejar de lado, al menos ahora los Gunners saben que han recibido bajo la piel de los Blues.

Los comentarios de Pep Guardiola, sin duda, serán bienvenidos de manera similar después de que el jefe de la ciudad bromeó diciendo que el Arsenal gana bajo Arteta bajo Arteta, debe reconocerse como exclusivamente de sus grandes gastos, dado que se considera el éxito en Etihad.

«Quiero decirle a mi amigo Mikel Arteta, si gana el título, será porque ha pasado, no porque haya trabajado mucho o sus jugadores», dijo.

Detrás de escena, el gasto ha dividido a los dos clubes mucho más tiempo que la década de Guardiola en el club. Fue Arsene Wenger quien se le ocurrió la expresión ‘doping financiero’ para splure City y Paris Saint-Germain después de ver a varios de sus jugadores estrella el cambio del norte de Londres a East-Manchester; A pesar de toda la ira de un Emmanuel Adebayor -Knieslide, la sala de juntas festiva mucho más tiempo.

El Arsenal odiaba a la ciudad por su nuevo dinero después de la adquisición de Sheikh Mansour y la ciudad odiaba la hipocresía del club ‘Bank of Inglaterra’, y desde entonces las cosas apenas han mejorado.

Los Blues no pensaron mucho en el comportamiento de un club en 2019, lo que siguió a Mikel Arteta de regreso a Manchester después de que el Arsenal de la Ciudad había golpeado en los Emiratos para seducirlo, mientras que los Gunners fueron uno de los clubes que escribieron en la corte de arbitraje en 2020 para tratar de patear la ciudad desde la Liga de Campeones.

Tim Lewis se convirtió en vicepresidente del Arsenal ese año y su liderazgo ha visto al Arsenal y a la ciudad como aún más en desacuerdo entre sí. La caída de la coincidencia con los equipos que se convierten en rivales de título reales, Lewis ha sido un feroz defensor del juego limpio financiero en línea con el pensamiento en los deportes estadounidenses en un momento en que la ciudad es responsable de infracciones graves de las reglas de la Premier League que han sido más de diez años.

Por otro lado, City demostró en un Tribunal que las reglas de transacción del partido correspondiente arrojaron la Premier League y sus miembros no eran adecuados para el objetivo, y con eso se abrió la punzada de los gusanos que los préstamos para los accionistas no eran un valor de mercado justo. Debido a que el Arsenal tiene más de £ 250 millones de esta manera, podría tener fuertes repercusiones para los Gunners.

Un esquema reciente con la Premier League tiene inofensivo esa bomba, y la sala de choques de Lewis anunciada esta semana, puede reducir aún más las tensiones de la misma manera que Jurgen Klopp que Liverpool dejó.

Mientras haya dos características con puntos de vista fundamentalmente diferentes sobre cómo debería ser la Premier League, siempre habrá un fondo intrigante para los fuegos artificiales en el campo entre Stad y Arsenal en las salas de juntas.

