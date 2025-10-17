El presentador del partido del día hace una afirmación audaz entre Liverpool y Man United: «Es lo peor»

El Manchester United viaja a Anfield para enfrentarse al Liverpool el domingo, y un presentador del Partido del Día le ha dado a Ruben Amorim una evaluación mordaz de cómo ve el partido.

El Manchester United jugará un partido crucial contra el Liverpool el domingo (Imagen: Getty Images)

Mark Chapman cree que el Manchester United se encontrará con una «experiencia miserable» cuando se enfrente al Liverpool en Anfield el domingo.

El derbi del Noroeste regresa este fin de semana, con Ruben Amorim buscando capitalizar el mal estado de forma del Liverpool últimamente. Los campeones defensores de la Premier League llegan al partido tras tres derrotas consecutivas.

El Liverpool sufrió una estrecha derrota por 2-1 ante el Crystal Palace a finales de septiembre, antes de sufrir una derrota por 1-0 ante el Galatasaray en la Liga de Campeones. También sufrieron una derrota por 2-1 en Stamford Bridge antes del parón internacional cuando Estevao Willian anotó el gol de la victoria en el último minuto.

Y aunque el United llega al partido con una victoria por 2-0 sobre el Sunderland en casa en su salida más reciente, el presentador del Partido del Día, Chapman, cree que será una tarde larga para los Rojos. Hablando con Gabby Logan en su podcast The Sports Agents, dijo: “Por eso trato de no decir nada, Gabby.

«Porque el Liverpool juega contra el United el domingo; yo haré el partido del día el domingo. Por lo general, fue una experiencia extremadamente miserable para el United ir a Anfield».

En respuesta a la afirmación de Logan de que las derrotas ante el Liverpool también han llevado históricamente a que los entrenadores del United reciban sus órdenes de marcha, Chapman agregó: «Los entrenadores son despedidos. Eso sí, cuando pierdes 7-0 en Anfield, ya sabes… quiero decir, ha habido algunos horribles», asintiendo con la cabeza a la horrible derrota de Erik ten Hag por 7-0 ante el Liverpool en marzo de 2023, después de la cual mantuvo su puesto.

Chapman explicó además su odio por el derbi y añadió: «En nombre de Rubén Amorim, espero que el análisis funcione de maravilla el domingo. Pero es lo peor, es el peor partido. Es el peor. ¡Es un partido terrible!».

Mark Chapman ha hablado sobre el Derby del Noroeste (Imagen: Los Agentes Deportivos)

Se produce cuando últimamente se ha especulado mucho sobre el futuro de Amorim en el Manchester United. El cerebro portugués no ha logrado cambiar el rumbo en Old Trafford desde que tomó el relevo de Ten Hag en noviembre pasado.

Durante su primera temporada al mando, sólo pudo guiar a los Rojos a un mediocre puesto 15 en la clasificación de la Premier League, y también se perdió el título de la Europa League gracias a una estrecha derrota por 1-0 ante el Tottenham.

Los resultados mixtos del United en la temporada 2025/2026 han llevado a algunos fanáticos y expertos a preguntarse cuánto tiempo más le queda a Amorim para demostrar su valía. Sin embargo, el entrenador cree que actualmente cuenta con todo el apoyo de la directiva y habló sobre su relación con Sir Jim Ratcliffe durante su conferencia de prensa previa al partido el viernes por la tarde.

Allí dijo: «Me lo dice todo el tiempo, a veces con un mensaje después de los partidos, pero ya sabes, yo lo sé y Jim sabe que el fútbol no es así. Lo más importante es el próximo partido».

«No puedes controlar el fútbol al día siguiente, eso lo sé, pero es muy bueno escuchar eso, también por el ruido. Omar [Berrada] y jason [Wilcox] Dime eso todo el tiempo”.

Y añadió: «En primer lugar, puedo sentirlo, no se trata sólo de lo que la gente habla [about]. Siento el apoyo todos los días. A veces, la presión que me pongo a mí mismo y al equipo es mucho mayor que la que ellos ejercen.

«Sé que tomará un tiempo, pero no quiero pensar así. Ya lo dije el año pasado. Es muy bueno escuchar eso. Creo que ayuda a nuestros fanáticos a entender que la gerencia sabe que tomará un tiempo. Al mismo tiempo, no me gusta eso porque da la sensación de que tenemos tiempo para resolver las cosas, así que no quiero ese sentimiento aquí en nuestro club. Es bueno sentir el apoyo, pero tenemos que mostrarle a la gente que estamos listos en un gran club para ganar juegos.»

The Sports Agents ahora está disponible para escuchar en Global Player o dondequiera que obtenga sus podcasts

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas novedades de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red, que presenta The Midweek Debate. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.