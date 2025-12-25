El postor del Manchester United ha regresado con una oferta de £375 millones después de que el club presentara una nueva propuesta.

EXCLUSIVA: El empresario finlandés Thomas Zilliacus tiene una nueva propuesta para el Manchester United, más de dos años después de que se lanzara su primera oferta pública de adquisición del club

El postor del Manchester United, Thomas Zilliacus, tiene una nueva propuesta (Imagen: Getty)

El ex postor del Manchester United, Thomas Zilliacus, ha hecho una nueva oferta de £375 millones por el club. El empresario finlandés rivalizó con gente como Sir Jim Ratcliffe y Sheikh Jassim en su oferta por el United en 2023.

Cuando la familia Glazer vendió todo o parte del United hace tres años, Zilliacus lanzó su propuesta liderada por los fanáticos, que, según él, podría haber hecho que el club ganara £ 15 mil millones.

El ex funcionario de Nokia finalmente retiró esta propuesta. Ineos asumió el control deportivo y Ratcliffe compró una participación del 27,7 por ciento del club. Pero dos años después, Zilliacus cuenta en exclusiva las noticias de la noche de Manchester tiene otra oferta para el United en forma de un lucrativo acuerdo de patrocinio.

Dijo: «He decidido ofrecer al Manchester United un acuerdo de patrocinio a través de mi empresa XXI Century Capital Group. Quiero poder darle al Manchester United un regalo de Navidad».

«Para mí, no se trata de poseer nada. No se trata de tener un trofeo para presumir. Se trata de cómo hacer que el Manchester United sea lo suficientemente fuerte financieramente como para que pueda convertirse en el club número uno, no sólo en Inglaterra, sino en Europa».

«Así que decidí proponer un acuerdo de patrocinio de 500 millones de dólares durante cinco años. Se remonta a la participación global de los fans y a cómo involucramos a los fans de todo el mundo.

Zilliacus apuesta por el United en 2023 (Imagen: Getty)

«Tengo un programa que activa a estos aficionados de una manera muy interesante y es por eso que estoy seguro de que puedo ofrecer este acuerdo de patrocinio durante un período de cinco años. Con ese dinero, el Manchester United podría fortalecer significativamente su plantilla y también hacer otras cosas».

«Dentro de XXI Century Capital Group, tenemos varias marcas. No necesariamente sería la marca XXI Century Capital la que patrocina. Podrían ser otras marcas dentro del grupo. Podría ser Champion Circle, el programa dedicado a la participación de los fanáticos».

Zilliacus también insiste en que le gustaría trabajar con Ratcliffe en el club. Añadió: “Me encantaría trabajar con Sir Jim Ratcliffe.

Ratcliffe compró su participación minoritaria hace dos años (Imagen: Getty)

«Cuando nosotros tres, Jim Ratcliffe, Sheikh Jassim y yo, presentamos una oferta por el Manchester United, dije: ‘Mira, en lugar de superar nuestras ofertas y enriquecer aún más a la familia Glazer, ¿por qué no trabajamos juntos por el bien del club?’

«Así es como veo las cosas. Generalmente se obtienen mejores resultados cuando se trabaja en conjunto. Quiero estar muy involucrado en acordar cómo funcionaría el patrocinio. En lo que respecta al desarrollo del club, estaría encantado de ofrecer mis ideas, pensamientos y consejos, pero no me entrometería.

«No diría: ‘Mira, tienes que involucrarme en la toma de decisiones’. Pero sí creo que hay muchas cosas que podrían mejorarse. Desde la adquisición de jugadores hasta la forma en que hacemos más felices a los aficionados con todo lo que viven, tanto dentro como fuera del estadio.

«También tengo experiencia en el desarrollo de estadios deportivos y tengo una visión para el estadio. Así que realmente me gustaría participar en eso. Desde el punto de vista del patrocinio, esto también ofrecería nuevas oportunidades que serían beneficiosas para todas las partes».