El portero del Manchester United, André Onana, elogiado pese al duro golpe

Camerún no pudo clasificarse para el Mundial de 2026, un duro golpe para los jugadores del Manchester United Andre Onana y Bryan Mbeumo.

Onana no jugará en el Mundial. (Imagen: soporte de 2022 MB)

El dúo del Manchester United, Andre Onana y Bryan Mbeumo, no jugarán el Mundial el próximo verano.

Onana y Mbeumo comenzaron un partido de clasificación para el Mundial contra la República Democrática del Congo. Onana recibió elogios por su actuación, pero no fueron suficientes para evitar que la República Democrática del Congo acabara con las esperanzas de clasificación de Camerún.

El exdefensa de Newcastle y Porto, Chancel Mbemba, anotó en la prórroga para sellar la victoria de su país por 1-0, y Mbeumo parecía abatido cuando regresaba al vestuario.

El entrenador de Camerún, Marc Brys, habló con Camerfoot y elogió a Onana durante su análisis del resultado: «Tienen un estilo diferente. Necesitan balones largos para los duelos. Queríamos combinar, progresar y jugar con el balón».

«No siempre gana el mejor equipo. Es una pena, porque no creo que el partido haya sido justo. Tuvimos dos o tres buenas oportunidades. André Onana salvó muy bien al final del partido».

Camerún tiene el récord africano de más apariciones en la Copa del Mundo con ocho, pero no estará presente en el torneo ampliado de 48 equipos del próximo año.

Onana también ha recibido excelentes críticas en los medios turcos desde su traslado al Trabzonspor, que sólo ha perdido una vez en liga en un total de ocho partidos desde que fue cedido.

El jugador de 29 años mantuvo su portería a cero en tres ocasiones y ayudó al Trabzonspor a conseguir el tercer puesto.

Trabzonspor acordó pagar el salario completo de Onana durante su cesión. El portero se ha beneficiado de un aumento salarial como resultado del tipo impositivo del 20 por ciento en Turquía para los jugadores de la Süper Lig.

Rubén Amorim dejó a Onana fuera de la convocatoria en la jornada inaugural de la Premier League ante el Arsenal y fue convocado en el banquillo ante Fulham y Burnley.

Onana cometió errores de alto perfil contra Nottingham Forest, Viktoria Plzen y Lyon la temporada pasada, y chocó con Nemanja Matic antes de enfrentarse al Lyon en el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League.

Matic afirmó en rueda de prensa que Onana es «uno de los peores porteros de la historia del Manchester United». Onana respondió en las redes sociales escribiendo: «Nunca le faltaría el respeto a otro club. Sabemos que mañana será un partido difícil contra un rival fuerte».

«Nos concentramos en preparar una actuación que enorgullezca a nuestros aficionados. Al menos he ganado trofeos en el club más grande del mundo. Algunos no pueden decir lo mismo».

El contrato de Onana con el United expira en el verano de 2028.

—

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.