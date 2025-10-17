El portero del Man United, Senne Lammens, lo resumió cuando salieron a la luz incidentes de entrenamiento

El Manchester United fichó a Senne Lammens procedente del Royal Antwerp en un acuerdo de £ 18,2 millones el día límite, y el portero belga impresionó en sus primeros días en Old Trafford.

Senne Lammens firmó con el Manchester United este verano (Imagen: Ash Donelon, Manchester United vía Getty Images)

La impresionante confianza, capacidad técnica y ética de trabajo de Senne Lammens le llevaron a fichar por el Manchester United.

El joven llegó a Old Trafford en una transferencia procedente del Royal Antwerp por valor de £18,2 millones. A pesar de la insistencia previa de Ruben Amorim en quedarse con Andre Onana, Altay Bayindir y Tom Heaton, parece que su decisión cambió cuando la ventana de transferencias estaba a punto de cerrarse.

Bayindir fue la primera opción del técnico tras la recuperación de la lesión de Onana, pero una serie de errores costosos al comienzo de la temporada de la Premier League causaron preocupación. Onana, mientras tanto, hizo su regreso durante la eliminatoria de la Copa Carabao del United contra Grimsby Town, donde permitió dos goles descuidados para ver al United eliminado de la competencia en los penaltis por el equipo de la Liga Dos.

A medida que la ventana de transferencia llegaba a su fin, el United estaba fuertemente vinculado con un movimiento para el problemático Emiliano Martínez del Aston Villa, pero la junta finalmente optó por el joven Lammens. La valoración que Rik de Mil hizo del portero de 23 años justifica aún más la decisión del United.

El entrenador en jefe del Club NXT en el momento del avance de Lammens le contó recientemente al Athletic sobre el momento en que se dio cuenta del potencial del joven jugador. En diciembre de 2019, el equipo juvenil del Club Brujas perdía 2-1 contra el Real Madrid en la UEFA Youth League hasta bien entrado el tiempo de descuento. Por primera vez en la historia del club, necesitaban un gol para llegar a las rondas eliminatorias.

Con Brujas a punto de tomar un córner y sin nada que perder, De Mil ordenó a Lammens que siguiera adelante e intentara causar una buena impresión. Luego, el portero corrió hacia el área de penalti para conectar con el envío de Maxim De Cuyper al primer palo, cabeceando el balón hacia la portería para anotar el empate, informa el Mirror.

Fue entonces cuando De Mil se dio cuenta de lo talentoso técnicamente y de lo confiado que era realmente Lammens. Le dijo al Athletic: «No me sorprendió que lo estuviera… Bueno, en ese momento me sorprendió un poco. Pero técnicamente no me sorprendió tanto, fue así de bueno».

«No me sorprendió que tuviera el momento adecuado, que la técnica de su cabezazo también fuera buena, porque su movilidad es buena. A veces era mejor que algunos jugadores con el balón».

Senne Lammens debutó con el Manchester United ante el Sunderland (Imagen: Fuera de juego vía Getty Images)

De Mil también reveló que Lammens pedía regularmente jugar fuera del campo durante los entrenamientos para mejorar su juego de pies, una petición inusual para un portero. En otra parte de su entrevista, De Mil describió cómo descubrió rápidamente en Lammens una ética de trabajo incomparable.

Una tarde, el entrenador estaba trabajando hasta tarde en el complejo de entrenamiento de Brujas, sentado en un escritorio con vistas al gimnasio. Eran alrededor de las 22:00 horas cuando se encendieron las luces y De Mil vio a Lammens regresar al club para un solitario entrenamiento tardío.

Dijo: «Estaba sentado en casa y pensaba que yo no estaba haciendo nada aquí, así que volví al campo de entrenamiento y estoy allí solo en el gimnasio», antes de añadir: «Siempre hablamos de mantener el equilibrio entre esforzarnos y ser ambiciosos, pero al mismo tiempo darnos un respiro a veces. Se ponía mucha presión a sí mismo».

Parece que el duro trabajo de Lammens está dando sus frutos. El portero hizo su debut con el Manchester United antes del parón internacional y logró mantener la portería a cero en la victoria de los Red Devils por 2-0 sobre el recién ascendido Sunderland, mientras los aficionados gritaban: «¿Estás [Peter] ¿Schmeichel disfrazado?

Y parece que mantendrá su posición por delante de Bayindir cuando el United viaje a Anfield para enfrentarse al Liverpool en el derbi del Noroeste el domingo 19 de octubre. Hablando del portero, Amorim dijo en su rueda de prensa previa al partido: “Nada es imposible, hay que demostrar que se puede empezar cada semana.

«Es posible que pueda jugar. Aún no es un Schmeichel, es un chico joven con talento y a los aficionados les gustó».