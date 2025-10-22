El portero de transferencia del Man United, Carlos Baleba, mantiene ‘conversaciones privadas’ a medida que surgen nuevas revelaciones

Carlos Baleba fue vinculado con el Manchester United a finales del verano, y el club finalmente buscó en otra parte debido al precio de £ 100 millones que le impuso Brighton, pero todavía están interesados.

Carlos Baleba sigue vinculado al Manchester United (Imagen: CameraSport a través de Getty Images)

Se dice que Carlos Baleba mantuvo conversaciones privadas con Fabián Hurzeler, ya que el Manchester United todavía está vinculado con el centrocampista del Brighton.

El jugador de 21 años ha sido la comidilla de la ciudad este verano, con los Rojos manteniendo conversaciones con los Seagulls para asegurar los servicios de Baleba. El joven impresionó en el AMEX Stadium la temporada pasada, anotando tres goles en la Premier League en un total de 34 partidos, a pesar de tener una mentalidad defensiva.

Y como resultado, Rubén Amorim y la directiva del Manchester United estaban ansiosos por asegurarse sus servicios para la temporada 2025/2026. Sin embargo, decidido a retener al camerunés para la temporada de noticias, Brighton le dio a Baleba un atrevido precio de £ 100 millones, que finalmente resultó demasiado alto para los gustos del United.

Como resultado, Baleba permaneció en la costa sureste. Sin embargo, ahora se informa que está inquieto en el campamento de Brighton, y el hecho de que haya sido sustituido tres veces en el descanso esta temporada solo agrega combustible a los rumores.

Según The Sun, el United sigue de cerca la situación de Baleba, aunque el joven ha asegurado su compromiso con Hurzeler y su actual club. Sin embargo, eso no debería disuadir a los Rojos de volver a comprometerse con Brighton en enero, especialmente teniendo en cuenta que la sala de máquinas de Amorim sigue resultando particularmente problemática.

Tanto los expertos como los aficionados se han preguntado por qué la directiva del United ha optado por no mejorar el corazón del mediocampo este verano, y en lugar de ello ha gastado más de £200 millones en un nuevo frente tres formado por Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko.

Mientras tanto, otros se han preguntado si la formación patentada 3-4-2-1 de Amorim es adecuada para la Premier League, especialmente teniendo en cuenta que Bruno Fernandes está más preparado para un papel de ataque y Casemiro, de 33 años, no puede cubrir tanto terreno.

Carlos Baleba. (Imagen: Getty Images)

Con un futuro floreciente por delante, Baleba podría ser, en última instancia, la solución a los problemas actuales de Amorim en el centro del parque, pero con la ventana de transferencias de enero aún lejos, el estratega portugués puede tener que mirar hacia adentro por ahora.

Se produce cuando al United también se le ha relacionado con un movimiento de Angelo Stiller del VfB Stuttgart a finales de año. El jugador de 24 años ha impresionado en la Bundesliga esta temporada, con un gol y dos asistencias en siete partidos.

Y con Sky Sports Alemania informando que Stuttgart planea pedir más de £43 millones para permitir que el internacional alemán deje Die Roten, podría surgir como una alternativa más barata a Baleba.

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas novedades de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.