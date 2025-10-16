El plan de transferencia de Man United Carlos Baleba está claro en medio de las conversaciones de Casemiro y la incertidumbre de Kobbie Mainoo

El Manchester United quería fichar a Carlos Baleba procedente del Brighton y Hove Albion en el mercado de fichajes de verano, pero el precio le pareció demasiado caro.

El centrocampista del Brighton and Hove Albion, Carlos Baleba, está firmemente en el radar de transferencias del Manchester United (Imagen: Ryan Browne/Shutterstock)

La búsqueda del Manchester United de Carlos Baleba procedente de Brighton y Hove Albion está lejos de terminar, a pesar de cuánto tendrían que pagar los Rojos para fichar al internacional camerunés.

Baleba surgió como un objetivo de transferencia tardía para el United en la ventana de transferencia de verano después de que completaron el trato para llevar a Benjamin Sesko a Old Trafford. HOMBRE Deportes informó en ese momento que los Rojos estaban dispuestos a esperar hasta el próximo verano para hacer un movimiento por el joven de 21 años.

Aunque se pensaba que estaba interesado en mudarse a Manchester, Brighton valoró a Baleba en alrededor de £ 100 millones, lo que hizo imposible mudarse este verano. Desde entonces, el propietario de Brighton, Tony Bloom, ha arrojado más luz sobre la situación y la situación. Noticias de la noche de Manchester ha completado las últimas novedades en torno al traspaso del centrocampista.

¿Qué dijo Brighton?

«No creo que Baleba fuera una saga», dijo Bloom a The Argus esta semana. “Hubo interés por parte del Manchester United y dijimos que no estaba disponible este verano y se fueron.

«Así que hemos tenido sagas mucho más importantes en el pasado. Pero Carlos Baleba, su progreso ha sido enorme. Es un jugador muy importante para este club de fútbol, ​​y estoy muy feliz de que esté con nosotros esta temporada».

United establece cronograma

Los comentarios de Bloom sugieren que el United tendrá que regresar en verano si quiere fichar a Baleba. Esto no será algo malo para los Rojos, dada su reticencia a gastar sumas tan grandes en enero.

Entre líneas, también parece que Brighton se está preparando para perder potencialmente a Baleba el próximo verano. Queda por ver si eso será para United o para alguien más.

El propietario del Brighton and Hove Albion, Tony Bloom, ha expuesto su visión sobre el futuro de Carlos Baleba (Imagen: Getty Images)

¿Necesita el United la Liga de Campeones para ficharlo?

No parece ser un factor decisivo para Baleba si el United queda fuera de la Liga de Campeones la próxima temporada. Recuerde, entendemos que el mediocampista estaba abierto a unirse en agosto cuando sabía que no jugaría entre la élite europea.

Sin embargo, la riqueza que conlleva jugar la Liga de Campeones sin duda ayudaría a financiar una transferencia de Baleba y fortalecer otras posiciones. De lo contrario, es posible que United tenga que centrarse en vender estrellas para financiar su negocio.

¿A quién podría vender el United?

Para fichar a Baleba sin las riquezas de la Liga de Campeones, el United probablemente buscaría principalmente dos jugadores que pudieran venderse. El primero es Bruno Fernandes, buscado desde hace tiempo por los clubes de la Pro League saudí.

Podría obtener ganancias si los equipos de Medio Oriente regresan con ofertas de alrededor de £ 100 millones. Fernandes es firme en su deseo de permanecer en el United mientras el club lo quiera, pero a los Rojos se les acaba el tiempo para desembolsar tanto dinero por su capitán que podrían verse obligados a hacerlo.

Bruno Fernandes y Kobbie Mainoo afrontan un futuro incierto en el Manchester United tras el mercado de fichajes de verano (Imagen: Getty Images)

La otra opción sería vender Kobbie Mainoo. Producto de la United Academy, Mainoo representa «pura ganancia» para los Rojos, lo que lo convierte en un jugador tentador a vender.

La decisión de Ruben Amorim de pasar por alto regularmente a Mainoo podría forzar la decisión de venderlo y el mediocampista podría estar abierto a eso dado lo bien que le han ido a otros desde entonces.

¿Casemiro complica las cosas?

HOMBRE Deportes informó esta semana que el United estaría abierto a una extensión de la estadía de Casemiro en el club, pero solo si aceptaba un salario más bajo. Si lo hiciera, los Rojos podrían optar por mantener la línea en un acercamiento a Baleba.

Si el camerunés tiene la vista puesta en el United, el club puede optar por esperar y ver si pueden conseguirlo más barato en 2027, cuando solo le queda un año de contrato. Es una estrategia arriesgada, pero sólo debería utilizarse si Amorim cree que sería mejor gastar el dinero en otra parte o en otros fines, como Adam Wharton, por ejemplo.