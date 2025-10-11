El plan de transferencia de £ 60 millones del Man United para la estrella de la Premier League, Ruben Amorim, está interesado

El Manchester United está preparando una oferta de £ 60 millones por Crystal Palace y la estrella de Inglaterra Adam Wharton mientras el técnico Ruben Amorim busca fortalecer sus opciones en el mediocampo.

Rubén Amorim sabe que necesita reforzar sus posibilidades en el centro del campo en el mercado de fichajes (Imagen: Getty Images)

El Manchester United está planeando una audaz adquisición de 60 millones de libras esterlinas por la estrella del Crystal Palace, Adam Wharton.

El entrenador del United, Ruben Amorim, ha seguido de cerca el desarrollo de Wharton y se dice que es un gran admirador del centrocampista de 21 años, que se ha convertido en uno de los talentos más brillantes de Inglaterra durante el último año y medio.

Wharton se unió a Palace procedente de Blackburn en 2024 por una tarifa de £18 millones y desde entonces ha desempeñado un papel crucial en lo que ha sido el período más exitoso en la historia del club bajo la dirección de Oliver Glasner.

Sus contribuciones han sido fundamentales para la victoria del Palace en la Copa FA y su clasificación para la competición europea.

Dado que se espera que Kobbie Mainoo y Casemiro dejen Old Trafford el próximo verano, Amorim busca fortalecer sus opciones en el mediocampo.

Cree que Wharton tiene las habilidades técnicas necesarias para prosperar en el United, informa el Daily Star.

Palace, por su parte, se ha mostrado dispuesto a vender a sus mejores jugadores si el precio es el adecuado.

El United confía en que una oferta de alrededor de 60 millones de libras podría tentar a Wharton a mudarse a Old Trafford el próximo verano.

La estrella inglesa Adam Wharton tiene en Rubén Amorim un gran admirador (Imagen: Getty Images)

Wharton, que jugó una vez con Inglaterra, fue una incorporación sorpresa al equipo que llegó a la final de la Eurocopa 2024. Sin embargo, quedó fuera de la reciente plantilla de Thomas Tuchel.

«Simplemente me dio un mensaje de que estoy jugando bien, que estoy cerca y que merezco estar allí, pero él se quedará en el mismo equipo», reveló Wharton.

«Eso es fútbol, ​​no estoy demasiado preocupado por eso. Puedo tomarme un tiempo libre, ir con mis abuelos, y no es el fin del mundo porque hay otro campamento el próximo mes. Mi atención está en Palace y si eso va bien, Inglaterra es sólo una ventaja».

«No se espera nada. Inglaterra tiene algunos de los mejores jugadores y él tiene muchos jugadores para elegir. No importa a quién elija, nadie entrará y habrá un escándalo al respecto».

«No puedo sentarme aquí y llorar. Esto es fútbol y estoy feliz de jugar en el Palace y conseguir minutos. Sigo llamando a la puerta y si estoy dentro, me uniré y si no, seguiré».

