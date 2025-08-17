Erling Haaland es el mejor jugador pagado en la Premier League, pero el delantero de Manchester City sigue siendo muy rico del jugador de fútbol más rico del mundo, incluso con su enorme contrato

Faiq Bolkiah (l) se ha establecido para heredar una cantidad sorprendente (Imagen: Peter van der Klooster, Getty Images)

Erling Haaland puede tener un contrato sustancial de £ 500,000 por semana con el Manchester City, pero su riqueza se desvanece en comparación con la de Faiq Bolkiah.

Aunque nunca ha hecho una aparición senior en una de las principales competiciones del mundo, Bolkiah planea heredar una fortuna increíble. Haaland, quien ya tiene un valor neto reportado de alrededor de £ 58 millones, aumentará considerablemente su saldo bancario con al menos £ 273 millones si lleva a cabo su contrato en el estadio Etihad hasta 2034.

Sin embargo, esta suma está eclipsada por la riqueza de que Bolkiah se hereda. El jugador de 27 años, una vez un talento prometedor en la apreciada Academy of Chelsea y los Sistemas Juveniles de Leicester City y Southampton, no ha logrado dejar su huella al más alto nivel.

El jugador de ala nacido en Los Ángeles firmó su primer contrato profesional con Maritimo, un club en la segunda capa de Portugal, hace cinco años. En 2021 se mudó a la Chonburi de la Liga Thai 1, donde solo realizó 32 actuaciones antes de cambiar a las divisiones de competencia Ratchaburi, donde ha estado desde 2023.

Aunque los jugadores en la competencia no ganan tanto como algunas de las principales estrellas europeas, Bolkiah no tiene que preocuparse por sus ingresos. Es el heredero de una impresionante fortuna de £ 20 mil millones, aproximadamente 344 veces la cantidad que actualmente vale la pena informes, informa De Spiegel.

Como miembro de la familia real de Brunei y primo del Sultán de Brunei, Hassanal Bolkiah, la riqueza de Faiq se deriva en gran medida de las reservas de petróleo y gas, propiedades e inversiones de lujo que excitan la de la mayoría de los atletas y celebridades. Sin embargo, su enorme fortuna no ha influido en su humildad, como es evidente por las opiniones de sus antiguos colegas durante su tiempo en la Academia de Chelsea.

El contrato de Manchester City de Erling Haaland vale la pena una fortuna (Imagen: Getty Images)

Allí jugó con la voluntad de Ruben Loftus-Cheek y Tammy Abraham, así como Ruben Sammut, quien notó su naturaleza fundamentada. En una entrevista anterior con el atletismo, Sammut dijo: «Nunca habrías pensado que era algo así como el 12 en la fila del trono.

«No lo habrías considerado la realeza. Era un tipo modesto que intentaba todos los días como todos los jugadores de la academia. Solíamos hacer bromas que no tenía que jugar al fútbol.

«Pero él quería jugar porque amaba el fútbol. No era regularmente lo que llamamos. Era ese chat típico y dijo que es realeza.

Bolkiah apuntó una carrera en Inglaterra, pero ahora está jugando más cerca de su natal Brunei (Imagen: Pakawich Damrongkiattisak/Getty Images)

‘Diciendo:’ ¿Qué hace él con nosotros? ‘Pero todos sabíamos en profundidad cuánto quería jugar, por lo que eran comentarios de pase más bien informados. «

Haaland reclamará la búsqueda de Manchester City para reclamar el título de la Premier League de Liverpool esta temporada. A pesar del final del tercer período anterior, el atacante de 25 años estaba en forma brillante, 22 veces en 33 salidas de la liga para Sky Blues.

El internacional noruego también brilló este verano durante la Copa Mundial del Club, y ofreció tres goles y ofreció una asistencia en cuatro juegos antes de que los hombres de Pep Guardiola fueran eliminados en la ronda de 16 por Al-Hilal.