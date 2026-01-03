El patrimonio neto de Jim Ratcliffe como el hombre más rico de Gran Bretaña y el probable presupuesto de transferencias del Man United en enero

EXCLUSIVO: La situación financiera del Manchester United se ha esbozado después de que Ruben Amorim hablara sobre los planes del mercado de fichajes del club en enero.

Se revela el presupuesto de transferencias del Manchester United de Sir Jim Ratcliffe para enero (Imagen: Michael Regan/Getty Images)

El Manchester United podría gastar £100 millones en el mercado de transferencias de enero, según un experto en finanzas del fútbol.

Mientras el United lucha por clasificarse para la Liga de Campeones esta temporada, mucho se ha dicho sobre la necesidad de fortalecer sus filas a través del mercado de fichajes, que está abierto hasta principios de febrero.

El entrenador Ruben Amorim ya ha dicho que el club no hará ningún fichaje a menos que haya «un acuerdo» con el director de fútbol Jason Wilcox sobre qué jugadores pueden mejorar la plantilla. Admite que los dos no siempre están en la misma página cuando se trata de nuevas incorporaciones.

El United ya parece haberse perdido un acuerdo por el solicitado delantero Antoine Semenyo, quien se unirá a sus rivales Manchester City procedente de Bournemouth. La mayoría del resto de jugadores vinculados al club de Old Trafford eran centrocampistas, entre ellos Carlos Baleba, Elliot Anderson y Conor Gallagher.

Que United esté activo en enero también dependerá en gran medida de su situación financiera. Se ha especulado mucho sobre cuánto pueden gastar realmente en refuerzos, dado el estatus del propietario Sir Jim Ratcliffe como uno de los hombres más ricos de Gran Bretaña con una fortuna estimada en £12 mil millones.

Pero Ratcliffe ha pintado un panorama de crisis financiera en el United desde que compró una participación minoritaria en el club en febrero de 2024, exacerbada por la falta de fútbol europeo esta temporada. El United ha recortado cientos de puestos de trabajo y ha aumentado los precios de las entradas durante el gobierno de Ratcliffe en un intento por mantener al equipo competitivo en el campo financiando fuertes gastos en delanteros el verano pasado.

Sin embargo, United tuvo el beneficio EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) más alto de cualquier club de la Premier League, así como la segunda facturación más alta en 2023-2024.

El experto en finanzas del fútbol, ​​Kieran Maguire, afirma que no necesitan realizar ninguna venta en enero para financiar transferencias adicionales, diciendo que están «bien tal como están» financieramente. Él cree que vender a personas como Kobbie Mainoo sería simplemente una bonificación para reducir su sobregiro, que supuestamente vale alrededor de £ 748 millones, mientras que su presupuesto de transferencia de alrededor de £ 100 millones seguiría siendo el mismo este mes.

Maguire dijo en exclusiva Noticias de la noche de Manchester«Creo que el problema más amplio es que no reciben dinero para la copa este año, no tienen dinero europeo. En Old Trafford, probablemente quieras ganar siete u ocho millones por partido porque es muy sorprendente que desde que Ineos se hizo cargo, los precios han aumentado sustancialmente».

Rubén Amorim necesita jugadores de calidad para clasificarse para la Champions (Imagen: Carl Recine, Getty Images)

“Así que están presionando a los fanáticos, y creo que es por eso que los fanáticos probablemente sean un poco más exigentes ahora que originalmente cuando llegó Ineos, porque están siendo exprimidos para cumplir con el presupuesto.

«Una vez más, desde el punto de vista del SCR, y es que las nuevas normas entran en vigor, gastan aproximadamente la mitad de sus ingresos en salarios. Por lo tanto, tienen una enorme capacidad.

«Entonces la cuestión es: ¿pueden gastar el dinero? Bueno, tienen muchas deudas, pero todavía están dentro del límite de sobregiro. Lo que el Manchester United hace a menudo es comprar jugadores a crédito, por lo que deben £466 millones en tarifas de transferencia pendientes de jugadores que han fichado en el pasado».

«Creo que esto es más un problema para el verano de 2026 que para enero. Si gastan £100 millones en enero, lo distribuirán en tres o cuatro años. Así que, desde un punto de vista financiero, realmente no supondrá una diferencia».

«Si esa es la diferencia entre la Liga de Campeones y no la Liga de Campeones, entonces deberían hacerlo si quieren mejorar la selección. Porque si juegas bien en la Liga de Campeones, tienes garantizados cuatro partidos en casa, posiblemente tres más. Así que tienes siete partidos en casa».

El Manchester United no necesita vender a Kobbie Mainoo para financiar sus compras (Imagen: Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

«Si estás en los play-offs, son ocho partidos en casa. Para el Manchester United, estás buscando £60 millones. Eso sólo proviene de los recibos de las entradas».

«Si llegas a cuartos o semifinales, ganas otros 60 millones de libras en dinero televisivo. Y luego tus patrocinadores pagan bonificaciones además de eso. Así que no hay ninguna razón por la que el Manchester United no pueda ganar 150 millones de libras si llega a la final».

«Si la ganan, significa que se clasificarán para el Mundial de Clubes en 2029. Vale £200 millones. Pero es la Liga de Campeones o nada. La Europa League está bien para un club tan grande como el Manchester United. La conferencia, especialmente para los clubes más pequeños, pierden dinero en la conferencia».

Según esta información, los propietarios del Ineos, la jerarquía del club y Amorim harían bien en gastar mucho dinero en nuevos jugadores en enero si eso aumenta la calidad del equipo y les ayuda a clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada, dados los mayores beneficios económicos que se ofrecen.