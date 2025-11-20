El patrimonio neto de Cristiano Ronaldo podría superar a David Beckham y Lionel Messi tras la visita de Donald Trump

Cristiano Ronaldo ya se ha convertido en el primer futbolista en activo en convertirse en multimillonario, pero su riqueza podría aumentar aún más en EE.UU.

El patrimonio neto de Cristiano Ronaldo podría aumentar en £76,5 millones más (Imagen: PA)

Cristiano Ronaldo podría aumentar sus ganancias en Estados Unidos en otros 100 millones de dólares (£76,5 millones) tras su aparición en la Casa Blanca.

La superestrella portuguesa se ha ganado una reputación extraordinaria a través de un notable recorrido futbolístico con Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus y, más recientemente, Al-Nassr. Pero según el profesor Rob Wilson, director de Educación Ejecutiva del Campus Universitario de Negocios del Fútbol, ​​las actividades del jugador de 40 años fuera del campo podrían permitirle desarrollar una marca más sustancial que la de David Beckham y su antiguo rival Lionel Messi.

En declaraciones a Vegas Insider después de que Ronaldo fuera visto en el banquete estatal de la Casa Blanca, el especialista dijo: «Ronaldo ya opera como un activo global de mil millones de dólares. Pero ese momento en la Casa Blanca agregará relevancia política y una visibilidad enormemente importante en los EE. UU., que son poderosas señales de marca».

«Si Donald Trump identifica a Ronaldo como el favorito de la familia de su hijo, su imagen se humanizará y su atractivo para los patrocinadores será mayor. El impacto mediático ganado por tal exposición probablemente rondaría las ocho cifras, con un pequeño aumento en los precios de patrocinio en una cartera que ya genera más de $60 millones (£45,9 millones) por año.

«Podemos esperar que CR7 alcance los 100 millones de dólares (76,5 millones de libras esterlinas) en patrocinios en Estados Unidos como resultado de su invitación y aparición en el banquete».

El profesor Wilson también hizo comparaciones entre la presencia estadounidense de Ronaldo y Messi, quien recientemente tomó medidas similares para jugar junto al presidente estadounidense. Continuó: “El paso de Messi a foros empresariales de alto nivel, como su aparición en el America Business Forum junto a Donald Trump, ayuda a redefinirlo de atleta de élite a embajador económico nacional.

«La marca de Messi ya se está acercando a un valor de mil millones de dólares (765 millones de libras esterlinas) con un impacto comercial demostrable, como lo demuestra la duplicación de los ingresos de Inter Miami y su valoración en sí superando los mil millones de dólares (765 millones de libras esterlinas). Su presencia indica confiabilidad a los inversores y gobiernos. Lo posiciona para participaciones de capital, asociaciones a largo plazo y empresas a nivel estatal en lugar de patrocinio convencional.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son rivales desde hace mucho tiempo en el fútbol. (Imagen: Getty Images)

«Beckham todavía está estableciendo el estándar al convertir la fama en un imperio de estilo de vida, respaldado por una compañía de derechos de imagen de 500 millones de libras y una participación en un club de mil millones de dólares. Pero Messi y Ronaldo ahora están en plataformas globales más grandes con ecosistemas de fanáticos más grandes y un mayor poder adquisitivo.

«Cada una tiene la escala para convertirse en una marca institucional a largo plazo, Ronaldo como una plataforma de fitness de lujo respaldada por el Golfo, con Messi actuando como un puente de poder blando entre Estados Unidos y la economía del fútbol mundial. Ambas tienen el potencial de superar la huella comercial a largo plazo de Beckham con activaciones y apariciones cuidadosamente seleccionadas».

Este año, Ronaldo hizo historia al convertirse en el primer futbolista en activo en alcanzar la condición de multimillonario. Esto se debe en parte a su lucrativo contrato con Al-Nassr en la Saudi Pro League, que supuestamente vale más de 400 millones de dólares.

Actualmente se estima que el patrimonio neto de Ronaldo ronda los 1.400 millones de dólares (1.000 millones de libras esterlinas).

Para poner esto en perspectiva, la riqueza de Ronaldo supera con creces la de David y Victoria Beckham, que tienen un patrimonio neto combinado de £500 millones, y la de Lionel Messi, cuya fortuna supuestamente ronda los $850 millones.