El partido de la Premier League de Man United cambia los tiempos de inicio y las fechas confirmadas en noviembre

Los fanáticos del Manchester United deben cambiar sus diarios, después de que varias luminarias de Red Devils se hayan trasladado a transmisiones británicas en vivo para noviembre

Manchester United ha visto una serie de ajustes al accesorio (Imagen: 2025 Getty Images)

Manchester United ha visto varios juegos que se han trasladado antes de noviembre, con el lado de Ruben Amorim en la televisión.

Varias colisiones de la Premier League para el mes se han movido en términos de fecha y hora, como resultado de nueve clubes de la máxima categoría inglesa que persigue la gloria en Europa.

Aunque United no compite este término en el podio europeo, dado su 15º lugar en la Premier League la temporada pasada y el título de la Europa League de la Europa League en mayo, todavía vieron competiciones que han cambiado como resultado de que otros equipos participen.

Por ejemplo, la colisión con Tottenham será el sábado 8 de noviembre, ahora tiene lugar a las 12.30 p.m. en lugar de las 3 p.m. y se transmitirá en vivo por TNT Sports. En otro lugar, su colisión con Everton en Old Trafford, que inicialmente se creó para el sábado 22 de noviembre, ahora tiene lugar el lunes 24 de noviembre a las 8 p.m. y se mostrará en Sky Sports.

Su juego con Palace que originalmente fue planeado para el sábado 29 de noviembre, ahora también tiene lugar un día después a las 12:00 y también se transmite en vivo por TNT Sports.

En el otro lado de Manchester, Stadsfans también ha visto su parte justa de cambios para el mes, con su conflicto en casa contra Bournemouth que tiene lugar el domingo 2 de noviembre a las 4.30 p.m. en lugar de las 3 p.m. el sábado 1 de noviembre.

Ese juego ahora también se mostrará en Sky Sports como parte de la programación de Super Sunday de la emisora. La emisora ​​también muestra el partido de Cityzens con Liverpool, que se creó el sábado 8 de noviembre, ya que ahora tendrá lugar el domingo 9 de noviembre a las 4.30 p.m.

Manchester City también ha visto concursos en movimiento (Imagen: 2025 UEFA)

Finalmente, su patada a partir de las 3 p.m. Con Newcastle United el 22 de noviembre ahora se retrasa a las 5:30 p.m. y también se mostrará a través de Sky Sports. Aquí hay un desglose completo de los cambios de horario para noviembre.

Sábado 1 de noviembre

Brighton & Hove Albion V Leeds United

Burnley v Arsenal

Palacio de Crystal contra Brentford

Fulham v Wolverhampton Wanderers

Nottingham Forest contra el Manchester United

17:30 Tottenham Hotspur en Chelsea (Sky Sports)

20:00 Liverpool contra Aston Villa (TNT Sports)

Domingo 2 de noviembre

14:00 West Ham United v Newcastle United (Sky Sports)

16:30 Manchester City v AFC Bournemouth (Sky Sports)

Lunes 3 de noviembre

20:00 Sunderland v Everton (Sky Sports)

Sábado 8 de noviembre

12:30 Spurs v Man Utd (TNT Sports)

Everton v Fulham

West Ham v Burnley

17:30 Sunderland v Arsenal (Sky Sports)

20:00 Chelsea en lobos (Sky Sports)

Domingo 9 de noviembre

14:00 Aston Villa v Afc Bournemouth* (Sky Sports)

14:00 Brentford contra Newcastle (Sky Sports)

14:00 Palacio de Cristal contra Brighton* (Sky Sports)

14:00 Nott’m Forest V Leeds* (Sky Sports)

16:30 Man City contra Liverpool (Sky Sports)

*Se movió debido a la participación de la participación de Villa, Palace y Forest en la competencia europea el jueves antes

Sábado 22 de noviembre

12:30 Burnley v Chelsea (TNT Sports)

AFC Bournemouth v West Ham

Brighton v Brentford

Fulham v Sunderland

Liverpool v Nott’m Forest

Lobos V Palacio de Crystal

17:30 Newcastle v Man City (Sky Sports)

Domingo 23 de noviembre

14:00 Leeds v Aston Villa (Sky Sports)

16:30 Arsenal v Spurs (Sky Sports)

Lunes 24 de noviembre

20:00 Hombre Utd v Everton (Sky Sports)

Sábado 29 de noviembre

Brentford v Burnley

Man City V Leeds

Sunderland v AFC Bournemouth

17:30 Everton v Newcastle (Sky Sports)

20:00 Spurs v Fulham (Sky Sports)

Domingo 30 de noviembre

12:00 Crystal Palace v Man Utd (TNT Sports)

14:05 Aston Villa v Wolves* (Sky Sports)

14:05 Nott’m Forest V Brighton* (Sky Sports)

14:05 West Ham contra Liverpool (Sky Sports)

16:30 Chelsea en el Arsenal (Sky Sports)

*Se movió para la participación de Villa y Forest Party en la competencia europea el jueves.

