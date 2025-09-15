El oponente de Ricky Hatton para la pelea de regreso está planeando honrar al boxeador después de la muerte

Ricky Hatton haría su regreso en el medio el 2 de diciembre, pero el mundo del boxeo quedó en estado de shock después de que el ex campeón mundial fuera encontrado muerto en su casa

Ricky Hatton murió a la edad de 46 años (Imagen: Getty Images)

El oponente planeado de Ricky Hatton para el partido de regreso que había preparado, espera hacer un viaje a Manchester para rendir homenaje al ícono de la caja tardía.

Hatton, quien fue descubierto en su casa el domingo a la edad de 46 años, estaba listo para abordar el ring en Dubai el 2 de diciembre en Dubai. Se enfrentaría a Eisa Al Dah en lo que la primera competencia profesional del británico habría marcado desde que había colgado sus guantes en 2012.

Se esperaba que Van Hatton viajara al medio el domingo para una conferencia de prensa y una confrontación con Al Dah el lunes. En cambio, la comunidad deportiva se ha quedado atónita por su muerte.

Al Dah, también de 46 años, está decidido a ofrecer su propio homenaje al ex campeón mundial.

«Quiero hacer algo por él», dijo la lucha de espejo. «Mi esposa y yo decidimos que queríamos mantener a su familia el día de su funeral.

«Si todo va bien para su familia para que alguien salga desde afuera, inmediatamente me pondré en un avión. Lo siento por su familia y quiero dar el apoyo que puedo hacer desde mi lado.

«También queremos hacer un evento para Ricky aquí, algo especial para rendir homenaje a una leyenda».

Hatton no había participado profesionalmente desde que fue detenido hace 13 años por Vyacheslav Senchenko, sino que participó en un partido de exposición con la leyenda del colega Marco Antonio Barrera en 2022.

Al Dah afirmó que Hatton no regresó al ring para obtener ganancias financieras.

«He seguido a Ricky Hatton durante mucho tiempo», compartió. «Me inspiré a él y estaba muy feliz cuando aceptó la pelea.

«En los últimos meses he mirado todas sus peleas, lo seguí porque quería estudiar sus habilidades.

«La gente pensó que solo luchó por el dinero, pero cuando le di mi visión sobre el boxeo en Dubai y las ideas que tenía, inmediatamente aceptó la pelea».

Al Dah agregó: «Quiero inspirar a los niños y adolescentes aquí y él estuvo de acuerdo. No estoy triste por la pelea, estoy triste por él.

«A veces la gente te ama o te odia, pero lo que puedo ver, todos en el Reino Unido de Ricky Hatton y él hizo muchas cosas para el boxeo, para la comunidad e intentó cambiar su vida.

«Estoy completamente sorprendido, siento que he perdido a alguien de mi familia».