El objetivo del Man United, Karim Adeyemi, castigado en el tribunal tras la publicación del comunicado del Dortmund

Karim Adeyemi compareció ante el tribunal tras ser acusado de posesión de puños americanos y una pistola Taser.

Karim Adeyemi (derecha) multado con 396.000 libras esterlinas por posesión de dos armas prohibidas (Imagen: Foto de Maja Hitij/Getty Images)

Un objetivo de transferencia del Manchester United fue multado con £ 396,000 después de admitir posesión de un par de nudillos de bronce y una pistola Taser.

El caso contra la estrella del Borussia Dortmund y Alemania Karim Adeyemi fue concluido por un tribunal de Hagen, Renania del Norte-Westfalia. Según The Athletic, el caso de posesión se remonta a 2024. Adeyemi ha evitado un juicio público y no enfrentará antecedentes penales.

En lugar de ello, deberá pagar una multa calculada sobre la base de 60 salarios diarios de 6.600 libras esterlinas (7.500 euros), «de acuerdo con su salario y a partir del 30 de octubre». La ley alemana prohíbe la posesión de ambos artículos y conlleva una pena de prisión de hasta tres años.

En un comunicado oficial, el club de la Bundesliga Dortmund, el club de Adeyemi, afirmó: «El BVB siempre toma en serio las acusaciones criminales y las aprovecha como una oportunidad para discutirlas con sus empleados, sujeto a obligaciones de confidencialidad».

El Manchester Evening News se ha puesto en contacto tanto con la Federación Alemana de Fútbol como con el representante del jugador para solicitar comentarios.

Adeyemi se encuentra actualmente con la selección alemana antes del partido de clasificación para el Mundial contra Eslovaquia el lunes por la noche. Los periodistas preguntaron al jefe del equipo, Julian Nagelsmann, sobre el asunto durante una conferencia de prensa el domingo, pero por ahora se mantiene callado.

Dijo: «El tema es demasiado grande para un partido tan importante, para todos nosotros y para el fútbol alemán. Por lo tanto, no comentaré más preguntas, independientemente de su naturaleza».

Las actuaciones de Adeyemi en el campo lo han convertido en objeto de interés en transferencias por parte de la Premier League y del Manchester United en particular. El jugador de 23 años tiene contrato hasta 2027, pero, según se informa, está inquieto en Dortmund a medida que se acerca la ventana de transferencias de enero.

El extremo, que cuenta con Jurgen Klopp entre sus admiradores, ha marcado tres goles y cinco asistencias en 14 apariciones en lo que va de temporada, pero recientemente se enfrentó con el técnico del Dortmund, Niko Kovac, cuando fue sustituido y arrojó una botella al banquillo.

«No creo que sea necesario», afirmó el entrenador del Dortmund. «Está bien que a veces pueda estar enojado, pero eso no es necesario; es un adulto».

Según Bild, el Dortmund quiere negociar un nuevo contrato con Adeyemi, pero su nuevo agente, Jorge Mendes, quiere incluir una cláusula de rescisión de £70 millones en cualquier nuevo acuerdo.

