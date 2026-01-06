El nuevo puesto de Erik ten Hag ha sido confirmado mientras el Manchester United se acerca al sustituto de Ruben Amorim

Erik ten Hag está de vuelta en el fútbol después de dejar el Bayer Leverkusen a principios de esta temporada, apenas un día después de que Ruben Amorim fuera despedido por el Manchester United.

Erik ten Hag tiene un nuevo trabajo en el fútbol, ​​lejos de la dirección (Imagen: Getty Images)

El ex entrenador del Manchester United, Erik ten Hag, encontró un nuevo trabajo en el FC Twente de la Eredivisie más de un año después de dejar el club. Ten Hag fue despedido del United a finales de 2024 y sustituido por Ruben Amorim.

El holandés estuvo en el banquillo de Old Trafford desde 2022 y los llevó a dos copas nacionales durante su mandato. Fue despedido por el United tras un mal comienzo de la temporada 2024/25.

Al comienzo de esta temporada fue contratado por el Bayer Leverkusen antes de ser despedido después de sólo dos partidos de liga. Leverkusen perdió en casa ante Hoffenheim antes de desperdiciar una ventaja de 3-1 ante un Werder Bremen de 10 hombres para empatar 3-3.

Mientras el United busca un sustituto para Amorim, Ten Hag ha vuelto al fútbol. El FC Twente ha confirmado su nombramiento como director técnico y el holandés será titular a principios de febrero.

En un comunicado del club se lee: «Erik ten Hag se unirá al FC Twente el 1 de febrero. Firmará un contrato hasta mediados de 2028. Ten Hag sucederá a partir de la temporada 2026/2027 al actual director técnico Jan Streuer, quien recientemente anunció su retiro después de esta temporada. Ten Hag comenzará a trabajar en la organización futbolística del FC Twente de cara a la nueva temporada.

«Ten Hag regresa al club donde comenzó su carrera profesional. Disfrutó de un gran éxito como jugador en el FC Twente y allí ocupó sus primeros puestos como entrenador».

El ex técnico del Manchester United, Erik ten Hag, da una rueda de prensa tras su presentación en el Bayer Leverkusen. (Imagen: INA FASSBENDER/AFP vía Getty Images)

Sobre su nuevo trabajo, Ten Hag dice: «Creo que es maravilloso y especial regresar al FC Twente, donde he sido seguidor de Het Diekman desde mi juventud», dijo.

«Mi carrera futbolística y como entrenador comenzó aquí. Con mi experiencia en el desarrollo juvenil, la formación de equipos y la cultura deportiva de primer nivel, quiero fortalecer la base técnica del FC Twente junto con el consejo de supervisión, la dirección y el personal, para que el club pueda desarrollar de forma sostenible su potencial como buque insignia regional».

El nuevo trabajo de Ten Hag llega la misma semana en que el United busca un nuevo entrenador en jefe. Amorim fue despedido el lunes y el club está actualmente en conversaciones con Ole Gunnar Solskjaer para regresar al club hasta final de temporada.

Darren Fletcher supervisará el partido de la Premier League del United contra el Burnley el miércoles. También se han mantenido conversaciones con Michael Carrick y Ruud van Nistelrooy sobre su posible regreso hasta el final de la temporada.