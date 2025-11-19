El nuevo nombramiento del Manchester United promete inversión durante la primera entrevista

Stephen Torpey fue presentado como el nuevo director de la academia del Man United en septiembre después de llegar procedente de Brentford.

Stephen Torpey es el nuevo director de la academia. (Imagen: Manchester United)

El nuevo jefe de la academia del Manchester United, Stephen Torpey, quiere mejorar las instalaciones juveniles del club. El Noticias de la noche de Manchester reveló exclusivamente en julio que Torpey estaba siendo considerado como el sucesor de Nick Cox, y el club presentó oficialmente a su nuevo hombre en septiembre.

Durante los nueve años de Cox como jefe de la academia, jugó un papel crucial en el renacimiento de la United Academy, asegurando importantes fichajes juveniles y supervisando una victoria de la FA Youth Cup en 2022. Torpey se mudó de Brentford a Manchester. Anteriormente trabajó en el Manchester City, donde trabajó junto a Jason Wilcox en varios roles durante nueve años y medio.

El jugador de 44 años ha sido visto junto a Wilcox en partidos de la academia y recientemente concedió su primera entrevista desde que llegó de Brentford en una larga charla con los medios del club. Torpey dijo: «Sé que esto es el Manchester United, hemos hecho grandes cosas a nivel juvenil, pero siento que ahora es mi deber continuar con eso. Ya sabes, escuché a mi predecesor Nick». [Cox]Estoy hablando de pasar el testigo y yo creo en eso.

“He sido muy afortunado de haber podido hacer los recorridos por Old Trafford, Littleton Road y The Cliff y darme cuenta del patrimonio, ya sabes, y tengo que agradecerle. [club historian] Jason Leach, por mostrarme los alrededores y mostrarme los entresijos. “Lo que me hizo darme cuenta fue que este club se basa en la innovación y una creencia real en la juventud y el coraje para implementar la juventud y cuidar el club, utilizando realmente la juventud que teníamos y el privilegio que siento ahora.

«Esa presión simplemente proviene de la sostenibilidad de eso y de la creación de jugadores jóvenes que estén listos para el primer equipo. Ya sabes, no queremos que tengamos jugadores en nuestro primer equipo como un gesto simbólico porque queremos mantener una tradición. Queremos tener jugadores que estén listos, que puedan tener un impacto, que puedan mejorar nuestro primer equipo y, lo más importante, de los que nuestros fanáticos puedan estar orgullosos».

«Sabes, realmente lo creo. Ahora he tenido la suerte de ver a jugadores con los que he trabajado a lo largo de los años representar a su país, representar al club, ganar los mejores trofeos. Y no hay mayor sentimiento que ver a uno de los tuyos salir».

Wilcox en la foto con Torpey. (Imagen: Manchester United FC 2025)

Cuando se le preguntó cómo cambiaría la academia bajo su liderazgo, Torpey dijo: “Aún es pronto para mí, pero en última instancia tenemos que aprovechar todo lo que ha sucedido en el pasado y mantener el alto nivel de rendimiento y desarrollo de nuestros jugadores jóvenes.

«Y esta es una institución. Esto es mundialmente famoso. Es casi ese privilegio y ese momento de pellizcarse para estar aquí y hablar de esto». Pero al mismo tiempo tenemos que tomar todas estas cosas de la educación histórica y la forma en que es el Manchester United y lo que representa, tomar todas esas grandes cosas, mejorarlas aún más si podemos y hacer más de ellas en términos de nuestra naturaleza acogedora hacia los jugadores jóvenes.

«Pero también analizar las cosas que nos harán aún mejores, ¿sabes? ¿Cómo podemos mejorarlas? Se remonta a ese pensamiento crítico, a hacer las preguntas correctas y al desarrollo de ciertas áreas.

«Lo más importante es que ahora tenemos un entorno de primer equipo de clase mundial. Y tenemos que hacer lo mismo. Es muy bueno donde estamos ahora».

«Y nos ha sido de gran utilidad, pero también necesitamos crear algo que sea innovador y de clase mundial y que nos brinde el espacio y la tecnología para hacer un trabajo aún mejor en la era moderna».

Continuó: “Luego simplemente miramos nuestros procesos desde un punto de vista de desarrollo y tratamos de tener en cuenta todas esas experiencias de las que hablamos antes, esos años en diferentes lugares.

«La innovación para nosotros en este momento está principalmente en las instalaciones. Pero necesitamos entender qué queremos hacer en el futuro, por qué queremos hacerlo. Contamos con una fuerza laboral fantástica. Necesitamos asegurarnos de que no estén operando con las manos atadas a la espalda en el panorama de desarrollo moderno. «Así que es importante para nosotros ahora, analizarlo, evaluarlo y luego implementar una nueva instalación fantástica que nos ayudará a continuar nuestro trabajo a largo plazo y durante los próximos 10, 15, 20 años de desarrollo juvenil en este club de fútbol. Con suerte, eso nos ayudará a apoyar a más jugadores en el primer equipo del Manchester United».

El mes pasado, United anunció que se remodelaría el edificio de la academia en Carrington. United presentó una renovación de £50 millones en el edificio principal en agosto y anunció planes para alinear las instalaciones de la academia con los «estándares líderes» que tienen para el primer equipo.

Habrá una reorganización a medida que se remodele el edificio de la academia, lo que significa que los menores de 21 y menores de 18 utilizarán el edificio modular, un bloque de dos pisos detrás del edificio principal. El equipo femenino utilizó el mismo formato durante la remodelación de sus instalaciones de Carrington por valor de £ 10 millones.