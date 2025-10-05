El nuevo hombre de Senne Lammens United Chant vs Sunderland nos ha enseñado dos cosas

El entrenador en jefe Ruben Amorim Van Manchester United entregó un debut a la arquera Senne Lammens para la visita de Sunderland en la Premier League el sábado por la tarde

Senne Lammens representada en acción para el Manchester United contra Sunderland (Imagen: Phil Oldham/Shutterstock)

Los partidarios del Manchester United deben esperar pacientemente para ver a su nuevo portero de Royal Amberes debut entre los palos.

A veces, tal espera puede decepcionar, pero afortunadamente para United y Senne Lammens, esta no fue una de esas ocasiones. El belga siempre reemplazó a Bayindir en Doel e impresionó a los fanáticos presentes.

Algunas salvaciones inteligentes aquí, el orden de la caja allí y el nuevo hombre de United lograron asegurarse una lista limpia de debut. Mientras cerró este logro, el stretford -d eligió la serenata con la melodía: «¿Estás [Peter] Schmeichel disfrazado? «

Eso sin duda le dará un ascensor a Lammens, pero es interesante que la elección de cantar nos ha enseñado dos cosas sobre la situación actual del portero. En primer lugar, fue una prueba de la exhibición competente que produjo el joven de 23 años.

Como se mencionó, no tuvo que mostrar nada para obtener los titulares. Tenía confianza, a pesar de las circunstancias de su debut bajo presión y eso logró filtrar a los defensores para él y los fanáticos detrás de él.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Pero tal vez es más malditamente que nos enseñen cuán hambrienta ha sido esta multitud unida de un guardián competente. Cuando David de Gea se fue United en 2023, había tristeza para verlo irse de una manera tan indigna, pero pocos habrían afirmado que era la llamada equivocada.

De Gea cometió algunos errores básicos hacia el final de su mandato en el club y hubo una aceptación de que tuvo que ser reemplazado. Fue solo debido a la ventaja de la retrospectiva que podemos decir hoy que Erik Ten Hag cometió un error que lo reemplazó.

Andre Onana era el hombre adecuado en el papel que reemplazó el Gea. Participó en la parte posterior de un final final de la Liga de Campeones con el Inter y su llegada prometió permitir que diez hag para jugar su estilo natural.

Peter Schmeichel está celebrando mientras el portero del Manchester United (Imagen: Mirror diario)

En cambio, United Tacken con Onana fue la primera opción y el camerunés aparentemente fue bloqueado para jugar desde atrás a sus defensores: toda la razón por la que se consideró el mejor objetivo para United en el verano de 2023. No fue todo malo bajo Onana, hizo algunas buenas salvaciones, pero le faltaba la consistencia y era muy incompetente para los rojos.

Bayindir también ha tenido su propia lucha con el peso de esa camisa. Puede que no sea su culpa porque fue traído como una copia de seguridad, no para desarraigar a Onana.

Pero comparando Lammens con Schmeichel después de una buena pantalla, pinta su propia imagen para United. Los Rojos gritan solo por un portero constante para despertar la confianza y las primeras señales sugieren que acaban de descubrir a ese hombre.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.