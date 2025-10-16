El nuevo fichaje del Man United está en desacuerdo con sus compañeros por la controvertida decisión de Rubén Amorim

Ruben Amorim está bajo fuego por sus tácticas firmes, pero un nuevo fichaje del Manchester United no está de acuerdo con las críticas de dentro y fuera del club.

A Matheus Cunha le gusta jugar donde Rubén Amorim quiere en el Manchester United (Imagen: Getty)

Matheus Cunha está feliz de jugar en cualquier posición en la que el técnico del Manchester United, Ruben Amorim, quiera que juegue. El técnico portugués fue criticado por mantenerse fiel a sus tácticas en medio de su mala forma.

Desde que aterrizó en Manchester, Amorim ha dejado muy claro que su formación de lateral no es negociable. Durante una temporada pasada deprimente y un mal comienzo en esta, con tres derrotas en siete partidos, enfrentó interminables llamados para cambiar la forma en que construye su equipo.

Según los informes, los jugadores han comenzado a perder confianza en la configuración y el foco de las críticas se ha centrado en la forma en que se juega al capitán Bruno Fernandes en una posición menos que ideal en el centro del campo. Sin embargo, Amorim insiste en que ni siquiera el Papa pudo convencerle de cambiar.

Si bien se dice que muchos jugadores del United no se sienten inspirados por tal decisión, Cunha, quien fichó procedente de los Wolves por £62,5 millones este verano, no tiene reparos en dónde juega y no está de acuerdo con la idea de que su entrenador necesita adaptarse.

«Creo que como juego para el Manchester United y la gente me sigue más en el campo, entienden mejor cómo juego», dijo Cunha a Globo. “Creo que es parte de tener ese peso, que es un privilegio.

«Es un peso que surgió después de los Juegos Olímpicos de Tokio. [for Brazil in 2021]. Y si eso significa mantener ese peso y convertirse en campeón, creo que vale la pena soportar un poco de confusión sobre dónde [I] jugar.

Cunha no tiene ningún problema con la posición de Amorim (Imagen: Getty)

«Llegué a la selección con el estereotipo de la camiseta con el número 9. Juego todas mis bases como centrocampista y cuando me hice profesional me encontré con este mundo del 4-3-3. Parece que hay que adaptarse: jugar de delantero centro, de extremo o de ‘ocho’.

«Han eliminado la posición de centrocampista y hay que adaptarse. Pero lo veo positivo, porque me ha dado experiencia y muchas más posiciones, y más en torneos de corta duración con la selección. Tener un jugador polivalente es una ayuda enorme para cualquier entrenador.

“Lo que buscaba más que nada como persona, lo encuentro lento, querer mejorar constantemente, esa es la naturaleza humana, pero no puedo evitar detenerme y disfrutar este momento.

«Me siento un privilegiado de vestir la camiseta de uno de los clubes más grandes del mundo… es un momento personal espectacular. Tengo una gran familia, una niña, todos están bien y sanos. Estoy disfrutando todo de una manera positiva».

Cunha sugiere que la controvertida decisión de Amorim de no cambiar la configuración de su equipo no le preocupa y que jugará donde le pidan en primera línea. El propio Amorim respondió fuertemente a los comentarios del mes pasado mientras su equipo languidecía en la mitad inferior de la Premier League.

El técnico se niega a cambiar de formación (Imagen: Getty)

‘No, no, no. Nadie. Ni siquiera el Papa [could get me to change formation]dijo Amorim a los periodistas. ‘Este es mi trabajo. Ésta es mi responsabilidad. Esta es mi vida. Habrá una evolución, pero debemos dar todos los pasos correctos.

«Si soy jugador y tengo un entrenador que, con mucha presión, no importa si está en todo el mundo, dice: ‘Hay que cambiar el sistema’. Y voy a cambiar. En este momento me mirarán de otra manera».

