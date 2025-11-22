El nuevo barrio barcelonés de Marcus Rashford, el favorito de las estrellas tras abandonar un hotel exclusivo

Marcus Rashford tiene un nuevo hogar en Barcelona tras su mudanza de verano procedente del Manchester United

Marcus Rashford se siente como en casa en Barcelona (Imagen: Getty Images)

Marcus Rashford finalmente se ha mudado de un hotel de lujo en Barcelona a un nuevo barrio donde también vivían Andrés Iniesta y Gerard Piqué.

La estrella del Barcelona se alojó por primera vez en el Hotel Torre Melina cuando se mudó temporalmente a España procedente del Manchester United el verano pasado. A sólo una milla del Camp Nou, donde los gigantes españoles volverán a jugar este fin de semana, la ubicación central en Cataluña es ideal para el delantero inglés.

Sin embargo, al cabo de cuatro meses, el joven de 28 años abandonó el lujoso hotel de 391 habitaciones por un apartamento en Esplugues, un municipio de Barcelona. Su nueva residencia está al borde de las montañas de Collserola.

Con grandes del Barcelona como Iniesta y Piqué viviendo cerca, Rashford ahora puede llamar a Esplugues su hogar, al menos hasta el próximo verano, cuando expire su préstamo de una temporada.

El delantero nacido en Manchester pareció adaptarse bien a su nuevo entorno y se dedicó a actividades como el pádel y la pesca. Durante su estadía en el hotel, Rashford pudo disfrutar de las excelentes instalaciones que incluyen un centro de spa y un gimnasio totalmente equipado.

Rashford se mudó al hotel durante su mudanza de verano a Barcelona. (Imagen: Hoteles Meliá)

El hotel también ofrecía la oportunidad de privacidad, algo que Rashford sin duda agradecería dado su estatus global, gracias a su helipuerto privado para viajes aéreos. Es muy posible que se le una en su nueva comunidad su compañero de equipo del Barcelona, ​​Lamine Yamal.

Los informes españoles afirman que el adolescente había intentado comprar la mansión que anteriormente pertenecía a Piqué y su ex esposa Shakira. Según los informes, Yamal ganaba £325.000 a la semana después de firmar su nuevo contrato a largo plazo el verano pasado y, según se informa, estaba considerando comprar la propiedad de £9,5 millones.

Los gigantes españoles se hospedaron previamente en el hotel para un partido de La Liga el año pasado.

La mansión estuvo inicialmente en el mercado por £ 12 millones cuando estuvo en el mercado durante tres años, pero desde entonces el precio se ha reducido. Hay tres casas separadas en el terreno, que cubren 3.800 metros cuadrados, y la residencia principal tiene una cancha de tenis, así como una piscina cubierta y al aire libre.

Apenas unos meses después de su carrera en Barcelona, ​​Rashford ha disfrutado de un resurgimiento de su carrera en España. El jugador de 28 años es el quinto jugador más productivo de Europa en términos de participación en goles en lo que va de temporada, habiendo marcado ya seis goles y nueve asistencias en sólo 16 partidos.

Marcus Rashford disfruta de un renacimiento profesional en España (Imagen: Alex Caparrós/Getty Images)

No sólo ningún jugador de las cinco grandes ligas de Europa ha registrado más que las nueve asistencias de Rashford esta temporada, sino que ningún jugador de La Liga ha registrado más de los cuatro goles y dos asistencias del inglés en la Liga de Campeones.