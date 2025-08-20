El nuevo ‘arma’ de Man City amenaza con interrumpir la defensa de defensa de la Premier League

Manchester City fue con demasiada frecuencia predecible la temporada pasada, pero se toman medidas para abordar eso

Manchester City celebra en Wolves

Una nueva arma es cómo Pep Guardiola lo describió después de la victoria del Manchester City sobre Lobos. Y para ser honesto, podría haber hablado de algunas cosas.

Oscar Bobb regresó al nivel de rendimiento que había amenazado el verano pasado antes de que la lesión eliminara la mayor parte de la temporada, James Trafford hizo el tipo de rendimiento tranquilo y de parada por la que Ederson no es exactamente famosa, y Nico González caminó 12.4 km, un medio kilómetro más en la Cetición más minera.

En cambio, Guardiola se refirió específicamente al segundo gol cuando Bobb robó el balón en la media línea. Inmediatamente fue flanqueado por Tijjani Reijnders y Erling Haaland cuando el trío asumió una formación de la que los poderosos patos habrían estado orgullosos y habrían volado a la portería de Wolves, con Bobb que liberó a Reijners para terminar la primera vez en su pie más débil.

«Los castigamos por transiciones porque tenemos un lugar increíble con Oscar, Tijjani y Erling», dijo el gerente después. «Es un arma que queremos usar esta temporada para atacar más rápido que antes, pero para el primer juego siempre es un poco de cómo será el equipo. Siempre es una lucha aquí. Estoy muy feliz con eso».

El fin de semana de apertura de la Premier League está listo para hacer demasiadas cosas, utilizando un tamaño de muestra de uno para tratar de predecir cómo las cosas serán más de 38 juegos. Sin embargo, ya se ha dicho y visto desde la ciudad desde la Copa Mundial del Club sobre la necesidad de que jueguen más rápido para pensar que será un tema regular de la temporada.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Fue discutido en la radio nacional antes del juego, donde el experto Stephen Warnock habló sobre cómo el ritmo de Jeremy Doku podría retrasar paradójicamente a la ciudad mientras los defensores volvían a estar en posición cuando consiguió el balón y luego retrasado en su uno a uno. Unos días más tarde, Jamie Carragher señaló el impacto potencial de los nuevos asistentes Pep Libnders para sugerir un cambio en la forma en que la ciudad tiene que jugar.

«Si piensas en el Liverpool y la cantidad de objetivos sintonizantes con Sadio Mane y Mo Salah, miré el objetivo de Reijnders, que era una revelación absoluta, y, podría no ser muy parecido a un gol de Pep Guardiola», dijo. «Por supuesto, han marcado muchos goles de contraataque en el pasado, pero la razón por la que fue sorprendente fue la naturaleza inconveniente y la celebración, libnders y Guardiola, le da el abrazo de Acción de Gracias.

«No sabemos exactamente para qué sirve, pero no creo que sea coincidencia, como entrenador tiene una gran influencia en Pep Guardiola».

La temporada pasada, City anotó 72 goles en la liga y tres de ellos, una proporción de uno de cada 24 goles marcados, se clasificaron como contraataques. Solo Brighton y Leicester tuvieron éxito en menos.

Ciertamente no seguirá siendo tan alto como el de los cuatro que se encuentra actualmente en esta temporada, pero hay evidencia suficiente para indicar que la relación debe ser considerablemente más baja que la temporada pasada, porque City le da a su ataque una nueva dimensión.

Tercera camisa 2025/26 de Man City Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 85 Fanáticos Consigue la camisa aquí Man City ha lanzado su nueva tercera camisa para la temporada 2025/26.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de mirar nuestro podcast de Talking City. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.