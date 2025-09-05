‘El nivel es más alto’: Benjamin Sesko admite justo sobre su inicio del Manchester United

Man Utd -Striker Benjamin Sesko pensó en su comienzo en Old Trafford mientras hablaba sobre el servicio internacional con Eslovenia.

Benjamin Sesko habló durante el servicio internacional. (Imagen: Mutv)

El delantero Benjamin Sesko del Manchester United ha admitido que el nivel en la Premier League es «más alto».

United firmó a Sesko de RB Leipzig por € 76.5 millones (£ 66.4 millones), con € 8.5 millones (£ 7.3 millones) en complementos.

Newcastle presionó para firmar a Sesko y ofreció el fútbol de la Liga de Campeones, pero el joven delantero prefirió un traslado a Old Trafford este verano y firmó un contrato de cinco años.

Sesko debutó desde el banco contra el Arsenal e hizo dos actuaciones más de reemplazo contra Fulham y Burnley. Sesko recibió su primer inicio contra Grimsby en la Copa Carabao.

El jugador de 22 años no ha anotado desde que firmó en RB Leipzig, pero todavía está a la velocidad después de perder el tiempo en la pretemporada.

Sesko ha informado para el servicio internacional con Eslovenia y habló con la prensa local sobre su inicio en United.

«El nivel de los partidos es ciertamente mucho más alto, los jugadores y compañeros de equipo también están en un nivel más alto. Después de todo, el fútbol inglés está en el nivel más alto en el mundo del fútbol», dijo Sesko a EKIPA.

“Pero estoy ansioso por el período del próximo, también porque mejora y más rápido en cada sesión de entrenamiento, y también voy a mi mentalidad de fútbol todos los días.

«Quería mudarme a Inglaterra y afortunadamente mi deseo se hizo realidad».

Sesko habló sobre el Derby de Manchester y agregó: «Es cierto, es un ingreso de competencia increíblemente grande.

Hablando después de la victoria sobre Burnley, Amorim explicó su decisión de no llevar a Sesko al lado de Scott Parker antes.

«Entonces terminó el [Grimsby] Juega con calambres, realmente en el límite. Por eso hemos protegido a Ben contra las sanciones «, explicó Amorim

«Y hoy también fue esa razón, porque (Joshua) Zirkzee también es un delantero, es un delantero internacional. Pero pensé que no hice 90 minutos durante la pretemporada.

«E hizo eso, incluso contra un equipo de la División cuatro, lo hizo el miércoles. Y con el problema de Cunha no sabes si ese partido completo a mediados de la semana de hoy tiene algo que ver con la lesión.

«Con el problema con Mason Mount (lesión), no arriesgué a otro jugador, sin saber si podían jugar tantos minutos. Así que todo estaba conectado. La penalización, el juego el miércoles y la cantidad de minutos que pensé era publicar hoy».

Sesko comienza a comenzar para Eslovenia en las calificaciones de la Copa Mundial contra Suecia y Suiza.

