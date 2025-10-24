El niño maravilla del Manchester United se incorpora a los entrenamientos del primer equipo a los 15 años

El joven de Man Utd, JJ Gabriel, es extremadamente talentoso y entrenó con el primer equipo en Carrington esta semana.

JJ Gabriel se entrenó con el primer equipo. (Imagen: Manchester United FC 2025)

El emocionante joven de 15 años del Manchester United, JJ Gabriel, entrenó con el primer equipo en Carrington el jueves.

No es habitual que a un jugador tan joven se le dé la oportunidad de entrenar con el primer equipo, pero Gabriel es uno de los talentos mejor valorados que ha pasado por la cantera.

Gabriel y su familia fueron invitados al palco del director de Old Trafford para el partido inaugural de la temporada contra el Arsenal, y United recientemente le presentó al joven a Ruben Amorim en Carrington.

Durante la conversación, Amorim dedicó un tiempo a comentar su filosofía y destacó la importancia del trabajo duro, recordando incluso una anécdota de Cristiano Ronaldo como ejemplo.

A principios de este mes el Noticias de la noche de Manchester proporcionó información sobre el ascenso de Gabriel en el fútbol juvenil.

Omar Berrada (CEO) y Jason Wilcox (director de fútbol) estuvieron involucrados en la reunión para retener a Gabriel en el verano, y los fanáticos han especulado cuándo podría hacer su debut senior.

El joven de 15 años tiene potencial para convertirse en el jugador más joven de la Premier League del United.

Angel Gomes (16 años, 263 días), Shola Shoretire (17 años, 19 días) y Chido Obi (17 años, 79 días) son los jugadores más jóvenes que han jugado para el United en la Premier League.

Gabriel tiene el potencial de romper ese récord, e incluso podría romper el récord de la Premier League de Ethan Nwaneri (15 años, 181 días). Max Dowman (15 años, 235 días) es el segundo más joven.

Mikel Arteta ha mostrado confianza en Nwaneri y Dowman en el Arsenal, mientras que el talentoso joven del Liverpool Rio Ngumoha anotó en su debut absoluto a los 16 años y 361 días.

Gabriel no celebró su cumpleaños número 15 hasta el 6 de octubre.

Man United ofrece hasta un 60% de descuento en kits y productos Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información Varios Fanáticos Compra la oferta aquí Fanatics ha reducido el precio de los kits y la mercancía de Man United con hasta un 60% de descuento en artículos seleccionados.

–

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas novedades de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.