El Napoli cree saber en qué condiciones el Manchester United aceptará la oferta de Kobbie Mainoo

El Napoli está listo para reavivar su interés en Kobbie Mainoo en enero después de considerar un movimiento para el centrocampista del Manchester United en la ventana de transferencias de verano.

El Napoli admira a Kobbie Mainoo y podría hacer un movimiento por el centrocampista del Man United (Imagen: Vince Mignott/MB Media, Getty Images)

El Napoli espera cerrar un trato por Kobbie Mainoo en enero, pero el Manchester United solo puede aceptar la transferencia bajo una condición.

Los pesos pesados ​​italianos creen que el United podría estar abierto a una movida siempre que el acuerdo de préstamo no incluya una opción de compra.

Se espera que el equipo de Antonio Conte renueve su interés en Mainoo después de considerar previamente una mudanza. Los campeones de la Serie A habían iniciado conversaciones para fichar al internacional inglés el verano pasado, pero cambiaron su estrategia de transferencia tras la lesión de Romelu Lukaku.

Según la Gazzetta dello Sport, el Napoli confía en poder cerrar un trato con el United mientras planean una segunda oferta por el jugador de 20 años.

Mainoo también atrajo la atención de Tottenham, Aston Villa y Everton en el período de transferencia anterior.

Kobbie Mainoo podría mudarse en enero (Imagen: Gareth Copley/Getty Images)

El United no aceptó el deseo del jugador de salir cedido durante la última semana del mercado de fichajes de verano. el Manchester Evening News entiende que Mainoo no quería abandonar definitivamente su club juvenil.

Al centrocampista le ha resultado difícil asegurarse un lugar en los planes de Rubén Amorim esta temporada y aún no ha sido titular en un partido de la Premier League, con Bruno Fernandes desempeñando un papel central en el campo.

El prometedor graduado de la academia estará ansioso por asegurarse más tiempo de juego antes de la Copa del Mundo del próximo verano. Para mejorar su rendimiento, Mainoo cambió de chef privado y trabajó con un entrenador personal durante el parón internacional de septiembre.

Amorim declaró el mes pasado que Mainoo tendrá oportunidades, pero quiere ver mejorar a su joven jugador. «Como muchos muchachos, quiere jugar más», dijo Amorim.

Creo mucho en Kobbie, pero algunos de ustedes piensan que Kobbie Mainoo ya está terminado. Creo que puede hacerlo mucho mejor. Todavía puede mejorar mucho.

“Y a veces pienso que eso también es cierto para algunos muchachos. [the level he’s playing at now] suficiente. Para él no es suficiente. Quizás no sea justo, pero creo que estoy ayudando a Kobbie Mainoo y eso es todo.

«Tendrá oportunidades como los demás muchachos. Si siento durante la semana que es el mejor jugador para jugar, entonces jugará y ya se lo he demostrado a todos los jugadores aquí».

“Creo mucho en él, tengo lo mismo. [opinion] «Lo has hecho y es un jugador de primer nivel, pero puede hacerlo mucho mejor, así que eso es en lo que me estoy concentrando».

Scott McTominay ya ha demostrado lo que los ex jugadores del United pueden lograr en Napoli después de ayudar al equipo italiano a asegurar el título de la Serie A y ganar los honores de Jugador del Año luego de su transferencia.

Mientras tanto, Rasmus Hojlund también se ha adaptado rápidamente desde su regreso a Italia. El delantero danés ha marcado cuatro goles en seis partidos desde su fichaje.