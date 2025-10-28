El movimiento táctico de Ruben Amorim podría haberle reportado al Man United £ 24 millones

Benjamin Sesko fue titular contra Brighton el sábado después de que Ruben Amorim decidiera jugar con una formación sin delanteros en Anfield.

Mbeumo estuvo excelente el sábado (Imagen: Getty)

Fue una entrada y una salida para el departamento de delanteros del Manchester United este verano.

La llegada de Benjamin Sesko hizo inevitable que Rasmus Hojlund abandonara el club, y así se hizo evidente cuando el danés fichó cedido por el Napoli. El traslado de Hojlund al Nápoles trajo consigo la obligación de compra, lo que significa que ya no lo veremos en Old Trafford con el uniforme rojo del United.

El fichaje de Sesko y la salida de Hojlund supusieron exactamente lo mismo que para el único otro delantero veterano del United, Joshua Zirkzee. Y aún así ha caído un lugar en el orden jerárquico.

A pesar de no ser un delantero convencional, se esperaba que Zirkzee brindara competencia y apoyo a Sesko, como lo había hecho con Hojlund la temporada anterior.

A estas alturas de la temporada pasada, Zirkzee disputó 13 partidos en todas las competiciones, disputando un total de 592 minutos. Un año después sólo ha disputado cinco partidos, siendo sus apariciones apenas 90 minutos de fútbol. Por supuesto, hubo algunos partidos más la temporada pasada gracias a la participación del United en la Europa League y su participación extendida en la Copa Carabao, pero el holandés claramente no está teniendo las oportunidades que tuvo la temporada pasada.

Y eso no es porque Sesko vuele. El internacional esloveno ha empezado a recuperarse últimamente, pero todavía sólo suma dos goles en diez partidos. La razón de la dramática reducción del tiempo de juego de Zirkzee es el uso de una formación sin delanteros por parte de Rubén Amorim.

Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Mason Mount lideraron la línea del United en sus primeros tres partidos de liga de la temporada, con Amorim regresando al mismo ataque triple contra el Liverpool.

La actuación en Anfield fue sin duda la mejor actuación del United de la temporada y demostró a Amorim que la formación sin delanteros puede ser una opción viable para el futuro.

Amorim o no juega con ningún delantero o apuesta por Sesko. Entonces, ¿dónde deja eso a Zirkzee? El exceso de requisitos es la respuesta.

Se cree que el internacional holandés está atrayendo el interés de varios clubes, y tanto West Ham como Sevilla siguen su situación.

Valorado en £24 millones por Mercado de fichajesHay muchas posibilidades de que United pueda sacar provecho de Zirkzee en enero mientras buscan abordar sus problemas en el mediocampo, ya sea a mitad de temporada o en el verano.

Si la formación sin delanteros no hubiera demostrado su valía, hay muchas posibilidades de que el United hubiera decidido que Zirkzee debería quedarse.

Tal como están las cosas, claramente no tendrá el tiempo de juego que necesita para la Copa Mundial del próximo verano. Es de interés de todos los involucrados que se busque un comprador.

