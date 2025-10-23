El momento olvidado de Senne Lammens contra el Liverpool no puede ser ignorado por el Manchester United

El portero del Man United, Senne Lammens, tuvo otra actuación sólida contra el Liverpool, pero afortunadamente una decisión que tomó quedó impune.

Lammens desmiente a Isak (Imagen: MUTV)

No se puede culpar a los aficionados del Manchester United por tomar la delantera con Senne Lammens.

El portero se mostró extremadamente confiado en sus dos primeros partidos con el club, y después de más de dos temporadas viendo a Andre Onana y Altay Bayindir cometer errores costosos, un portero joven que aporta seguridad y confianza a la línea de fondo merece reconocimiento.

En realidad, Lammens tuvo una tarde de domingo mucho más tranquila de lo que esperaba en la sede de los campeones de la Premier League en Anfield, con el palo en acción casi con tanta frecuencia como el portero belga. Pero cuando se le pidió, no se equivocó.

Su mejor parada de la tarde se produjo en la primera mitad, cuando un pase de Ibrahima Konate desde su propia mitad atravesó la línea de fondo del United y liberó a Alexander Isak. El sueco parecía dispuesto a igualar el marcador, pero Lammens se mantuvo en pie y resistió su esfuerzo bajo y decidido.

Si bien la salvada fue digna de destacar, United no puede esconder la cabeza en la arena e ignorar la forma en que se creó la oportunidad.

Con Konate a más de 50 metros de la portería del United, si Lammens hubiera estado en la delantera habría tenido mucho tiempo para anticipar el pase y desactivar el peligro. En cambio, el ex portero del Royal Antwerp se quedó pegado a su línea, dándole a Isak la oportunidad de poner el 1-1.

No se trata en absoluto de una crítica a Lammens. ‘Portero barrendero’ se ha convertido en un elemento básico en el léxico de todos los hipsters del fútbol en los últimos años, pero hay más de una forma de jugar la posición.

Con el United registrando una famosa victoria y el Liverpool logrando no menos de cuatro goles en Anfield el domingo, la excelente negación de Lammens a Isak puede haber sido olvidada por algunos. Pero hay lecciones que aprender de este paso.

El United no tiene el ritmo en la zaga para permitirse el lujo de dejar una brecha tan grande entre ellos y el portero si Lammens no juega con el pie delantero.

Es algo que Rubén Amorim y su defensa deben tener en cuenta.

