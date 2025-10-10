El momento de John Stones que pone de relieve el dilema contractual del Manchester City

John Stones jugó 80 minutos con Inglaterra contra Gales el jueves por la noche, pero el defensa del Manchester City sufrió una lesión.

John Stones realizó una actuación típicamente elegante para Inglaterra contra Gales, pero hubo un susto

No hubo muchos momentos de nervios para Inglaterra cuando lograron una victoria por 3-0 contra Gales en Wembley el jueves, pero uno llegó temprano en la segunda mitad cuando John Stones cayó en su propio área de seis yardas.

La preocupación en el cuadro de comentarios aumentó un nivel cuando quedó claro que los Stones estaban caídos después de que Inglaterra lidiara con un momento peligroso de los galeses. El jugador del Manchester City ha luchado contra las lesiones en los últimos años y dijo esta semana que incluso había considerado retirarse la temporada pasada.

Se ha perdido sólo dos partidos del club en lo que va de temporada debido a un problema menor y parecía estar de nuevo en la pista, pero cuando pareció meter la pierna en el césped y permanecer en el suelo, el corazón dio un vuelco. El equipo médico inglés se tomó su tiempo para tratar al jugador de 31 años.

Por suerte, sólo pareció sacudir la pierna y no causó ningún daño muscular. Pudo seguir jugando y Thomas Tuchel sólo lo retiró diez minutos antes del final del tiempo. Stones ahora espera hacer su primera aparición competitiva en Inglaterra en un año contra Letonia el martes.

Esa será otra señal para el defensor con 84 partidos internacionales y quizás una prueba más de que sus problemas de condición física ya quedaron atrás, pero las preocupaciones que envolvieron a Wembley mientras yacía en el césped también son un recordatorio de que ahora tiene una reputación como alguien propenso a lesionarse, ya sea justificada o no.

Todo esto es relevante para los Stones mientras intenta conseguir un nuevo contrato en Etihad, y su contrato actual expirará al final de la temporada. Puede que ya no sea la primera opción en la defensa de Pep Guardiola, pero es un excelente defensa central y también puede hacer un excelente trabajo como lateral derecho.

El defensor nacido en Barnsley acabará de cumplir 32 años cuando expire su contrato, y cualquier acuerdo probablemente lo mantendrá en el club hasta los 34. Se puede entender si el City quiere más pruebas de que sus problemas de lesiones quedaron atrás.

Es por eso que cada vez que Stones cae y permanece abajo, habrá susurros de preocupación y miradas hacia el dugout. Fue una falsa alarma el jueves, pero para él resumió el problema en este momento.

Si Stones supera el partido de clasificación para el Mundial en Riga, probablemente volverá al banquillo el sábado. Los azules contra el ex club Everton. Se le vinculó con un regreso a los Toffees en el verano y sería un excelente agente libre para varios clubes de la Premier League el próximo año.

Sin embargo, según lo que hemos visto hasta ahora, en términos de rendimiento y disponibilidad, tiene mucho más que ofrecer al City.

