El mensaje sorpresa de David Beckham a Luke Littler tras el éxito en el Mundial

La leyenda del Manchester United, David Beckham, se puso en contacto con Luke Littler después de que el joven de 18 años ganara el Campeonato Mundial de Dardos, dejando al adolescente asombrado mientras batía récords en Ally Pally.

David Beckham felicitó a Luke Littler por su éxito en el Campeonato Mundial de Dardos (Imagen: Jean Catuffe/Getty Images)

Sir David Beckham fue una de las muchas caras famosas que contactaron a Luke Littler después de su victoria en el Campeonato Mundial de Dardos. Y el intercambio reveló la naturaleza compasiva de la leyenda del Manchester United que va más allá de lo que se muestra públicamente.

Littler, de 18 años, ha revolucionado los dardos en los dos años que lleva en la gira del PDC. El joven era muy consciente de su influencia cuando una leyenda del fútbol como Beckham lo felicitó por hacer historia en los dardos hace casi un año.

El momento habría sido particularmente extraordinario para Littler, dado su amor por el United y su admiración por las actuaciones de Beckham. Aunque ‘Balón de Oro’ no fue el único en felicitar a ‘The Nuke’ tras su victoria en Alexandra Palace, su mensaje fue probablemente de los más importantes.

Al reflexionar sobre la sorprendente comunicación durante una entrevista con Sky Sports, Littler recordó: «Él dijo: ‘Guau, bien hecho’, y yo dije: ¡gracias!».

El adolescente añadió: «Demuestra lo que he hecho por el deporte, no sólo por mí sino por los cientos de otros profesionales que hay. Sólo ver a gente como David Beckham viéndolo es una locura».

Littler también reveló que Beckham le envió un mensaje antes de su primera final en enero de 2024: «Antes de la final me envió un mensaje diciendo: ‘Buena suerte, Luke, una vez rojo, siempre rojo’. Eso fue clase.»

‘The Nuke’ desfiló con su trofeo de campeón del mundo en Old Trafford (Imagen: Getty Images)

Gran Bretaña se vio atrapada por Littler Fever durante su camino hacia la final del Campeonato Mundial de Dardos de 2024. Su derrota ante Luke Humphries en la final atrajo una enorme audiencia televisiva de 3,71 millones de espectadores, lo que lo convirtió en el evento no relacionado con el fútbol más visto en la historia de Sky Sports.

Cuando se incluyen los espectadores de NOW TV y otras personas que transmiten el evento, ese número aumenta a 4,8 millones de espectadores. Esto marcó un aumento del 143 por ciento con respecto al año anterior, destacando el impacto que Littler ha tenido en el deporte.

No sorprende que el PDC haya decidido aumentar el premio en metálico en el Alexandra Palace. Este año, el premio total en metálico se ha duplicado hasta los 5 millones de libras esterlinas, de los cuales 1 millón de libras esterlinas se destinará al campeón, un aumento significativo con respecto a las 500.000 libras esterlinas ofrecidas anteriormente por el primer lugar.

Así que no es sólo Littler quien está cosechando los beneficios de la mayor atención que presta a los dardos. De hecho, todo jugador que se clasifica para el Campeonato Mundial es un ganador incluso antes de lanzar un dardo.

El año pasado, Littler batió el récord como campeón mundial más joven de todos los tiempos. (Imagen: X/Sky Sports)

El Nuke se abrió camino hasta la tercera ronda del torneo de este año sin sudar. Derrotó a Darius Labanauskas en la primera ronda y luego derrotó a David Davies, a pesar de algunos momentos inestables contra este último.

Davies tuvo la oportunidad de llevarse el primer set, pero falló en el momento crucial. Littler consiguió otra victoria por 3-0 y ahora se enfrentará a Mensur Suljovic en la siguiente ronda el sábado.

Littler ahora tiene un aura que sugiere que victorias consecutivas en el Campeonato Mundial no serían tan sorprendentes. De cualquier manera, le gustaría ver qué celebridades lo felicitan si logra conservar su título.