Marcus Rashford se levantó en la Liga de Campeones para Barcelona después de su regreso a Inglaterra y pareció enviar un mensaje al Manchester United Baas Ruben Amorim

Fue una noche que Marcus Rashford nunca olvidará (Imagen: TNT Sport)

Marcus Rashford envió un mensaje dirigido a Ruben Amorim durante su espectacular exhibición para Barcelona en la Liga de Campeones.

La perspectiva de Manchester United Academy disfrutó de una actuación de declaración en el lado 2-1 de 2-1 en Newcastle United. Rashford, de 27 años, ha pasado una primera mitad frustrante donde los defensores valientes de Newcastle bloquearon diferentes intentos.

Sin embargo, cobró vida después del reinicio y anotó dos goles brillantes en su primera actuación en Inglaterra con Hansi Flick Side. El primero fue un encabezado de 12 años de una cruz Jules Kounde, de modo que el portero Nick Pope se fue sin ninguna oportunidad.

Rashford no era necesariamente conocido por su amenaza aérea durante su tiempo en Old Trafford, pero su segundo gol fue el tipo de ataque que lo convirtió en uno de los jugadores jóvenes más emocionantes del país.

Se sumergió en un desafío de Newcastle e hizo un intento de 25 metros que volaron espectacularmente en la esquina más alejada del fondo del poste.

Hubo una gran diferencia en las celebraciones de sus ambos objetivos. Cuando Rashford sostuvo el primero, respondió con un placer puro y desenfrenado después de haberlo encontrado desde octubre de 2021 en la competencia.

Sin embargo, después de encontrar la esquina superior con su increíble segundo, Rashford aproximadamente aproximadamente a la bandera de la esquina y puso su dedo índice derecho en su cabeza. Fue una pose que asociaría a los fanáticos más unidos con el inglés inglés.

Marcus Rashford celebra después de anotar su segundo gol para Barcelona contra Newcastle (Imagen: José Breton/Pics Action/Nurphoto a través de Getty Images)

Dada la forma en que su celebración, incluso puede haber sido un mensaje para Amorim, quien lo desterró del primer equipo durante la mayor parte de un año. El jefe portugués expresó su insatisfacción con la actitud de Rashford en el entrenamiento y lo dejó fuera de sus planes antes de que lo tomara a Aston Villa en enero pasado.

Amorim envió a Rashford al ‘Escuadrón de bombas’ llamado este verano, donde se quedó hasta que Barcelona lo pidió. Estaba al tanto del lado de La Liga, hasta el fin de semana pasado.

En la demolición 6-0 de Valencia de Barcelona, ​​Rashford contribuyó con una asistencia impresionante, en la que Raphinha fue encontrada con una entrega precisa e infiltrada. El gerente de Barcelona, ​​Hansi Flick, lo recompensó con un comienzo contra Newcastle y es seguro decir que Rashford tuvo la oportunidad.

Amorim Froze Rashford en Old Trafford (Imagen: papá)

El alemán lo reemplazó en el minuto 82 para Dani Olmo, cuando su trabajo por la noche ciertamente se realizó. Lo único negativo para Rashford es que ha establecido el listón muy alto para una base de fanáticos que se usa para ver los extremos de la clase mundial.

Lo más importante para Rashford fue completado el aparato de inglés para el gerente de tres leones, Thomas Tuchel, quien vio el juego en el parque de St. James.

Mientras tanto, el nuevo tripartito Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesko de £ 200 millones del United han contribuido solo un objetivo entre ellos en todas las competiciones.