El mensaje oculto de Sir Jim Ratcliffe al Man United que debería ayudar a Ruben Amorim

Según Rio Ferdinand, es importante que Ruben Amorim reciba el apoyo del propietario minoritario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, durante este parón internacional.

Sir Jim Ratcliffe ha enviado un mensaje de apoyo a Ruben Amorim (Imagen: PA)

Rio Ferdinand cree que la llegada de Sir Jim Ratcliffe y el respaldo de Ruben Amorim habrán enviado un mensaje importante a la plantilla del Manchester United.

Ratcliffe ha dicho que Amorim necesitará tres años para demostrar que es un buen entrenador. El copropietario del club reconoció que no fue la mejor temporada, pero la comparó con el «momento miserable» que vivió Mikel Arteta en sus primeros años como entrenador del Arsenal.

Sin embargo, Ferdinand no cree que sea la persona adecuada con quien hacer una comparación, a pesar de comprender el sentimiento. Pero aunque no está totalmente de acuerdo, insiste en que el mensaje es significativo.

«Creo que es muy importante [that] el mensaje [is sent] «Gracias al equipo actual», dijo Ferdinand durante un video en su canal de YouTube. «Con ese mensaje no tienes a los jugadores sentados ahí diciendo: ‘Oh, se irá pronto, puedo sentarme aquí y relajarme, puedo dejar las herramientas’.

«No, a sus ojos él no irá ahora. ‘Será mejor que saque el dedo y haga algo'».

Ferdinand también aprecia la franqueza de Ratcliffe. “¿Sabes qué? Me gusta escuchar a las personas que están a cargo de un club de fútbol salir y hablar”, dijo.

“Eso es lo que me gusta de Jim Ratcliffe, fue a un podcast para hablar sobre algo completamente diferente, pero obviamente el podcast no le permite venir y preguntarle sobre Man United.

«Así que es reconfortante que alguien en su posición esté hablando. ¿Estoy de acuerdo exactamente con lo que dijo?

Rio Ferdinand ha cuestionado los comentarios de Sir Jim Ratcliffe (Imagen: Rio Ferdinand presenta podcast en YouTube)

«Entiendo el sentimiento: cuando revisas los hechos, no creo que esta sea la persona adecuada con quien hacer una comparación. Mira a Arteta: hay similitudes en algunas de las estadísticas.

«El más importante es que mejoró el equipo del 10º al 8º en su primer año. Amorim llevó a su equipo del 14º al 15º. También hubo flexibilidad en la forma en que Arteta tenía su equipo.

«Creo que en sus primeros 50 juegos tuvo alrededor de siete formaciones diferentes, simplemente probando cosas. La línea de mejora habría sido un poco más consistente y dirías: ‘Puedo verlo sucediendo’.

“Mientras que con Amorim lo miras y no hay tanta consistencia o aspectos positivos que surgen de ello como lo haces, ‘oh, puedo verlo muy claramente, me golpea entre los ojos, no podía dejar ir a este tipo’.

“Creo que estamos en una fase con United y Amorim en este momento. [where] Sólo quiero ver la consistencia de algunos resultados, el desempeño más allá de eso, y la idea de que digas: ‘Oh, veo que este campo de entrenamiento realmente está dando sus frutos’.

«La coherencia con esos tres elementos diferentes no existe en este momento, y espero que pueda hacerlo bien».