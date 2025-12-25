El mensaje de dos palabras de Erling Haaland del Manchester City a Pep Guardiola tras la advertencia de peso

Erling Haaland compartió una publicación de Instagram en las redes sociales después de que los jugadores del Manchester City regresaran a entrenar por primera vez en tres días el día de Navidad.

Erling Haaland se ha declarado apto para el Manchester City contra Nottingham Forest tras la advertencia de peso de celebración de Pep Guardiola.

El técnico del City ha dejado claro que cualquier jugador que añada demasiado peso durante Navidad permanecerá en Manchester en lugar de viajar al City Ground el sábado. Haaland subió a la balanza tras volver a entrenar el día de Navidad tras un descanso de tres días y publicar los resultados en las redes sociales.

El delantero registró 94,4 kg dos días antes de enfrentarse a Forest. «¡¡Todo bien !!» Haaland escribió junto a la foto en Instagram, publicación a la que Gianluigi Donnarumma respondió con emojis de risa.

Haaland habló sobre el peso de aproximadamente 94 kg durante una entrevista de 2021 con el canal de televisión terrestre noruego TV2. Dijo entonces: «Cuando llegué a Dortmund pesaba 86 kilos.

“Ahora casi estoy de pie y asiente con la cabeza cuando pesan 94 kilos. No soy muy bueno contando, pero son ocho kilos en un año y medio.

«Si miras todo mi cuerpo, verás que he cambiado muchísimo. Soy una persona completamente diferente… Me he vuelto ‘más hombre'».

Eso indica que Haaland debería estar a salvo de ser eliminado cuando City y Forest se enfrenten. Sin embargo, algunos de sus compañeros pueden tener problemas con las pautas de peso de Guardiola.

Dijo: “En el momento en que lleguen después de tres días [off]Quiero ver cómo regresan. Pueden comer, pero quiero controlarlos.

«Imagínense a un jugador que ahora está perfecto, pero ha ganado tres kilos más. Estará en Manchester, no viajará a Nottingham Forest».

Todos los miembros del equipo se pesaron antes de que ganara el West Ham United. El City comparará estas mediciones con las cifras de hoy antes de su próximo partido.

Tras la última actuación del equipo, Guardiola destacó la necesidad de mejorar y afirmó que el equipo «necesita jugar mejor». También rechazó su solicitud de un día adicional de descanso.

Tras el choque del sábado contra el West Ham, el técnico reveló: “Los jugadores me pidieron que lo tuviera mañana [Sunday’s] sesión de entrenamiento. Y dije que no, porque no jugaron lo suficientemente bien.

«Así que recuperación el domingo, entrenar a los chicos que no han jugado. Y después de tres días de descanso, tendrán dos días para prepararse para Nottingham Forest».

Sin embargo, Guardiola reconoce la importancia de que los jugadores pasen tiempo de calidad con sus seres queridos. Explicó: «He pasado tantos días aprendiendo de Inglaterra desde que llegué [where you can] les das un día libre.

«El calendario es muy apretado y los jugadores tienen que olvidarse de ello. Estarán frescos en el momento del partido».