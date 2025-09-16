El mensaje conmovedor de Ricky Hatton días antes de la muerte sobre cómo quería ser recordado

El ícono de boxeo británico Ricky Hatton fue encontrado muerto el domingo en su casa en Hyde, y los nuevos comentarios salieron a la luz sobre cómo quería ser recordado por los fanáticos

Ricky Hatton entró en detalles sobre la herencia que quería dejar atrás solo unos días antes de que su muerte fuera confirmada (Imagen: Jon Furniss, WireImagevia Getty Images)

Ricky Hatton habló sobre cómo solo quería ser recordado durante unos días antes de ser descubierto muerto en su residencia Hyde. Los comentarios del campeón fallecido sobre la herencia que esperaba dejar atrás agrega otro elemento desgarrador a su trágica historia.

La policía de Greater Manchester confirmó que no fue tratado como sospechoso después del descubrimiento de su cuerpo por el gerente Paul el domingo. La leyenda del boxeo Hatton tenía 46 años cuando murió, aunque la causa de la muerte aún no se ha anunciado.

Ha surgido una entrevista reciente, con uno de los cazadores más apreciados de Great -Britán que discuten su personalidad pública y cómo quería que se le recuerde. Sus palabras tienen un significado aún mayor, ya que solo se habló durante unos días antes de que estallaran las noticias sobre su muerte.

«No quería ser el mejor que hemos tenido», dijo ‘The Hitman’ durante una aparición en la primera ronda de televisión (a través de Gales en línea) a principios de septiembre. «Pero creo que siempre he soñado con estar por encima de él, mencionado en el mismo soporte.

«No quería ser el número 1. Mientras puedan darse la vuelta y decir, como lo hacen hoy … Nigel Benn, Joe Calzaghe, Naseem Hamed, Ricky Hatton, Carl Froch, Frank Bruno. Y cuando mencionan a Ricky Hatton en mis héroes, nunca me despertaré».

Hatton fue nombrado ‘The People’s Champion’ debido a su notable humildad a pesar de lograr un enorme éxito en el ring. El ex campeón mundial de peso de ciclo de luz y peso welter se mantuvo fiel a su origen y fue adorado principalmente por su comunidad local de Manchester.

La noticia sobre la muerte de Hatton resonó en muy grande y mostró el enorme respeto que ordenó en su país de origen. Fue precisamente esta sensación de conexión la que lo elogió aún más con sus seguidores, incluso mucho más allá de su último retiro en 2012.

«Y creo que la forma en que me recordarían es … Creo que fui uno de los mejores que tuvimos», continuó. «Hago muchas cenas de atleta con Frank [Bruno]Y estoy muy orgulloso de que siempre digan: «Nuestro Frank y nuestro Ricky». Es como nosotros, no decir que éramos los mejores, pero probablemente éramos los dos más seres queridos.

«Era un hombre de la gente, ¿verdad? Era un Jack the Lad, el niño de al lado, ¿sabes? No pude dar dos s *** s, decirlo como es. Y creo que lo mejor que obtuve de mi jubilación fue el amor que tenía de los fanáticos.

«Y el amor que todavía tengo de los fanáticos. Creo que la gente me recuerda como un gran cazador, pero sí, uno de los chicos».

Hatton fue un campeón mundial varias veces y orgullosamente representó a Manchester en el ring (Imagen: Nicholas Bowman, Sunday Mirror)

Hatton había hablado abiertamente sobre las luchas personales que encontró después de colgar sus guantes. Reveló en 2016 que «trató de suicidarse varias veces» después del final de su carrera en el boxeo, discutiendo cómo la tela y la bebida comenzaron a influir en su existencia.

Inicialmente, el Hitman reclamó su primer título de campeón mundial en junio de 2005 y derrotó a Kostya Tszyu para asegurar los títulos de la IBF y los títulos de la lámpara de Ringlicht. Sin embargo, experimentó la pérdida de nocaut ante Floyd Mayweather y Manny Pacquiao en los partidos más importantes de su carrera, y luego confesó que sintió que había decepcionado a sus fanáticos con esos resultados.