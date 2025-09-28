El ‘mejor juego de PS5 del año’ se puede comprar por £ 25 en Currys, pero no mucho

El experto técnico y de juego Joshua Boyles insiste en que vale la pena cada centavo «

Clair Obscur: Expedition 33 se puede mantener por £ 15 más barato usando Topcashback en Currys. (Imagen: Kepler Interactive)

Ni siquiera estamos en la temporada más grande del año y ya ha sido un año de fumar para los lanzamientos de juegos. Con Kingdom Come Deliverance 2, Hollow Knight: Silksong y Donkey Kong Bananza luchando por ese codiciado premio al Juego del Año, es uno de los años más disputados en más de diez años.

Sin embargo, hay un juego que continúa probando por encima del resto, incluso mientras los nuevos juegos siguen lanzando en los últimos meses de 2025. Clear Obscure: Expedition 33 Lanzamiento en PlayStation 5, Xbox Series X | S y PC en abril, y por mi dinero todavía tiene que ser derrotado.

Expedición 33 Tiene un concepto simple pero conmovedor: cada año una misteriosa ‘plegre’ escribe un número que cae en el cielo con todos en el mundo de esa edad que desaparece en el aire. Al mismo tiempo, se envía una ‘expedición’ al continente con la esperanza de romper el ciclo y detener al pintor para siempre.

Lo que sigue es una obra maestra de historias que cuentan con cada personaje escrito y actuado de la manera más real que hemos visto en los videojuegos. Son traídos a la vida por actores increíbles, incluido Charlie Cox de Daredevil, Andy Serkis de El señor de los anillos, Final Fantasy Xvis Ben Starr y Jennifer Inglés de Baldur’s Gate 3.

Cuando los jugadores no exploran el mundo de Lumiere y se sumergen profundamente en su colorido elenco de personajes, se ocuparán de emocionantes batallas. Aquellos que están acostumbrados a la lucha basada en la acción se pueden posponer para escuchar que la expedición se basa en Turnet por turnos basadas en Turnet, pero si alguien que previamente había jurado las peleas por turnos por completo, es tan fascinante que probablemente convertirá a todos los no dañadores.

Los jugadores pueden tener un máximo de tres personajes en su fiesta, cada uno con habilidades únicas y sistemas de combate para construirse de una manera que se ajuste a su estilo de juego. También hay un sistema de parada activo que le indica al jugador que complete desafiantes desafíos de los desafíos para evitar daños y doblarse en los enemigos.

Clear Obscure: Expedition 33 £ 40.99 £ 25.65 Currys | Topcashback Compre ahora en Currys | Topcashback Para comprender Clair Obscur: Expedition 33 por £ 25.65 en Currys con Topcashback.

Lo mejor de todo, Clear Obscure: Expedition 33 ¿No es bienvenido? Me llevó 20 horas completar la historia principal, pero nuevamente hay el doble del contenido para aquellos que desean profundizar.

De todos los juegos que jugué en PlayStation 5 este año, Clear Obscure: Expedition 33 Es, con mucho, el mejor hasta ahora, y sin duda tendrá un juego bloqueado del año a menos que algo importante vaya a sumergirlo. Lo mejor de todo, los jugadores hasta ahora pueden probar el mejor juego de PS5 del año por £ 25.65 cuando se compran en combinación con TopCashback.

Currys está vendiendo el juego PS5 por £ 40.99. Sin embargo, aquellos que hacen una nueva cuenta TopCashback pueden recibir un bono de registro gratuito de £ 15 al comprar Clear Obscure: Expedition 33 Tomando el precio efectivo hasta £ 25.65.

Clair Obscur: Expedition 33 tiene una lucha por turnos. (Imagen: Kepler Interactive)

Los jugadores que prefieren más peleas basadas en acciones también pueden disfrutar de la muerte de la muerte 2: en la playa, protagonizada por Norman Reedus. Se puede recoger en Amazon por £ 55.57.

Como alternativa, los propietarios de Nintendo Switch 2 sin duda disfrutarán de Donkey Kong Bananza, el excelente juego de plataformas 3D que se lanzó a principios de julio. Encuéntralo en Amazon por £ 56.95.

Cómo conseguir a Clair Obscur: Expedition 33 por £ 25.65 en Currys