El mediocampista del Man United está en línea para una cesión impactante cuando la ex estrella del Arsenal interviene

El Manchester United afronta un duro viaje a Leeds el domingo y puede que tenga un ojo puesto en la ventana de transferencias de enero, aunque el técnico de los Rojos, Ruben Amorim, sigue siendo pesimista sobre nuevos fichajes.

Manuel Ugarte ha sido vinculado con una salida del Man United en enero (Imagen: Getty Images)

La ventana de transferencias de enero del Manchester United ha tenido un comienzo lento este mes, y si Ruben Amorim tiene razón, bien podría seguir así. El técnico portugués confirmó el viernes que no hay discusiones en curso sobre cambios en la plantilla.

Amorim también reveló que no esperaba que ninguno de sus jugadores pidiera irse en enero. Esta podría ser una buena noticia para aquellos que esperan que Kobbie Mainoo permanezca en el United más allá de este mes, especialmente considerando que su solicitud de préstamo de verano fue rechazada.

El graduado de la Academia de los Reds sigue de baja por lesión antes del viaje del United a Leeds el domingo (inicio a las 12:30 p.m.). Los hombres de Amorim buscarán recuperarse de un decepcionante empate 1-1 en casa ante los Wolves cuando viajen a Elland Road.

Dicho esto, a continuación encontrará un resumen de los últimos titulares de noticias de United y un desglose de cada uno…

Ugarte ‘en línea para la cesión’

Según los informes, el Galatasaray está en medio de un acuerdo de cesión para fichar a Manuel Ugarte del United, con Fernando Muslera y el excentrocampista del Arsenal Lucas Torreira tratando de convencerlo.

Según afirmaciones en SozcaGala ha centrado su atención en Ugarte y ha logrado «progresos significativos» en las negociaciones con el United sobre una medida en enero. Se dice que los gigantes turcos propusieron un préstamo con opción de compra, y el United presiona para que se cumpla un compromiso obligatorio.

Aunque, según se informa, las negociaciones están muy avanzadas, se dice que Galatasaray se muestra inflexible en incluir una cláusula opcional, y los informes sugieren que United está «considerando» este acuerdo.

Se afirma que Ugarte está listo para mudarse a Turquía, donde haría equipo con sus compatriotas Muslera y Torreira. El informe afirma además que el dúo convenció con éxito a la estrella del United para que se uniera a Gala después de delinear sus ambiciones y planes para la temporada actual y más allá.

Isaac Seelochan de Manchester Evening News dice: «Ugarte ha sido un fichaje desastroso, no se puede ver de otra manera. Carece de los atributos físicos y técnicos para jugar en un equipo de primer nivel de la Premier League, que el United espera jugar con Rubén Amorim».

«Un préstamo con opción de compra podría ser lo mejor para ambas partes. Pase lo que pase, es difícil imaginarlo jugando en Old Trafford la próxima temporada».

Advertencia de problemas de Brighton

En declaraciones a talkSPORT, el director ejecutivo de Brighton, Paul Barber, insistió en que aún no ha tenido noticias del United sobre Baleba y ha emitido una advertencia a los equipos que buscan ficharlo.

Dijo: «Ninguna llamada de Old Trafford. Ninguna llamada de nadie asociado con el Manchester United.

“No tenemos planes ni deseos de vender a Carlos en este momento ni en el futuro, pero sabemos que es un jugador talentoso y tiene muchas opciones por delante en el futuro.

«Para nosotros en este momento es un jugador importante en la segunda mitad de la temporada y estamos ansiosos por traerlo de regreso de la AFCON».

Isaac Seelochan de Manchester Evening News dice: «Baleba podría ser un excelente fichaje para el United. Su forma ha bajado ligeramente esta temporada, pero representaría una mejora importante con respecto a las opciones actuales de los Rojos en el mediocampo central».