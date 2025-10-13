El mayor temor del Barcelona a Marcus Rashford y cómo han cambiado las actitudes

Marcus Rashford está actualmente cedido por el Manchester United al Barcelona y los gigantes de La Liga buscan que el movimiento sea permanente al final de la temporada.

El cedido del Manchester United, Marcus Rashford, ha estado en buena forma con el Barcelona en lo que va de temporada. (Imagen: Getty Images)

El Barcelona está interesado en convertir la cesión de Marcus Rashford procedente del Manchester United en una transferencia permanente. El internacional inglés ha causado una fuerte impresión en sus primeras semanas en el Camp Nou, dejando a los gigantes de La Liga sintiéndose afortunados.

Rashford, de 27 años, está disponible para la venta al final de la temporada por £30 millones. La opción de ficharlo permanentemente es de £25 millones, más £5 millones adicionales en complementos, y United también retiene una parte de cualquier tarifa de venta futura.

El Barcelona se ha visto gratamente sorprendido por el rápido comienzo de Rashford después de haber tenido inicialmente algunas reservas sobre cerrar un trato.

Si bien las propias limitaciones financieras del club fueron un obstáculo inicial, también hubo cierto escepticismo sobre por qué los Rojos estaban dispuestos a dejarlo ir.

Los dirigentes del Barça inicialmente temieron que pudiera haber un problema, pero el representante de Rashford, su hermano Dwaine, les aseguró que el internacional inglés no causaría ningún problema, según los informes. el sol.

La actitud de los campeones españoles hacia Rashford finalmente ha cambiado desde sus preocupaciones en el verano, ya que el Barcelona ahora cree que tiene una posible ganga entre manos.

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

Rashford anotó tres goles y brindó cinco asistencias en sus diez apariciones, a pesar de no aportar ningún gol en los primeros tres de esos partidos. El graduado de la United Academy ha hecho más contribuciones directas que cualquiera de sus compañeros de equipo en lo que va de temporada.

Y Rashford parece tan enamorado del Barça como el club de él. El inglés sólo está centrado en prolongar su estancia, pese al interés del Paris Saint-Germain, entre otros.

Rashford, que pasó la segunda mitad de la temporada pasada cedido en el Aston Villa, ha aclarado públicamente sus ambiciones. En declaraciones a TNT Sports, dijo, citado por Mirror: “[I want to stay for] tanto [seasons] posible.

«Ya veremos. Tengo que concentrarme en intentar hacer mi trabajo y ayudar al equipo en todo lo que pueda».

Después de una gran actuación ante el Newcastle United en la Liga de Campeones, Hansi Flick se deshizo en elogios. El técnico del Barcelona dijo: «No me sorprende [by his goals].

Marcus Rashford ha impresionado con el Barcelona (Imagen: Fran Santiago/Getty Images)

«Creo que es un jugador fantástico. Sus habilidades son increíbles y su remate es increíble.

«Creo que también intentó crear oportunidades en la primera mitad, pero no logró rematar. Fue en la segunda mitad.

«Para un delantero siempre es bueno marcar. Estoy muy contento. Es un jugador importante».

«Cuando hablamos antes de la temporada sobre lo que necesitábamos en el equipo, sentimos que necesitábamos un jugador como él. Cuando tuvimos esta oportunidad [to sign him]Dije que teníamos que hacerlo. Es un excelente jugador».

Actualmente, Rashford forma parte del equipo de Thomas Tuchel, quien salió del banquillo tras la reciente victoria amistosa de Inglaterra sobre Gales. El delantero espera tener un papel más importante contra Letonia para mantener su impresionante comienzo de temporada.