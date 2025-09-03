El mayor problema de Pep Guardiola de Man City City es inquietante nuevamente

Manchester City se ve bien en su mejor momento, pero también se ven bien para un equipo completo para Pep Guardiola

La lesión de Khusanov no ayudó a Manchester City en Brighton

Tres juegos en la temporada y muchos problemas conocidos han surgido para el Manchester City.

Se ha hablado mucho sobre un nuevo comienzo y ha gastado otros £ 175 millones en la ventana de transferencia de verano, pero dos derrotas en su apertura de tres juegos son sombrías sobre la esperanza de una transformación en Etihad.

Pep Guardiola ha impuesto algunos de los problemas a los problemas iniciales con la inclusión de nuevos jugadores en su estilo de juego, y señalando que esta todavía ha sido realmente su pretemporada, ya que solo jugaron una amigable después de la Copa Mundial del Club. Guardiola también ha tenido dolor para enfatizar muchas cosas de su equipo que ha visto hasta ahora y que le gustó.

Sin embargo, una derrota mansa 2-0 fue sucedido en los Spurs en casa por un vaciado 2-1 invertido en Brighton. Los errores individuales, se inundan en posesión y se juegan en el medio en las últimas semanas, se puede ver cuestionar cuán exitosa ha resuelto la ciudad los problemas que les atacaron el año pasado.

Una cosa que absolutamente no ayuda es el estado del equipo. Es aburrido culpar a las lesiones por el declive de la temporada pasada, pero fue el factor más importante, en el que cuatro centros de fondo resultaron heridos la misma noche para activar una escasez de cuerpos y competencia por los lugares de los últimos meses.

Realmente no se menciona en medio de las travesuras de la ventana de transferencia, pero City está nuevamente discapacitado al comienzo de su campaña. Seis jugadores fueron su primer partido en Wolves, Phil Foden entró y salió del equipo y Rayan Cherki ha estado fuera durante dos meses.

Incluso en el juego contra Brighton, el deterioro de la ciudad en los últimos 30 minutos parecía directamente vinculado a Rodri, quien ya no tenía piernas durante su primer partido completo de la Premier League desde mayo de 2024, y Abdukodir Khusanov se vio obligado con un golpe con un golpe con cinco minutos para el final. Si Ruben Dias y Rico Lewis parecían que no eran lo suficientemente rápido para el ritmo del juego al final, no es sorprendente ya que fueron arrojados a él inesperadamente.

Eso no es para contar una historia sobre buena suerte, porque City podría haber tomado decisiones para evitar algunos problemas. Con suerte, no debería haber ningún problema con Savinho, ahora la ventana de transferencia ha terminado y la situación de porteros puede calmarse con Ederson desapareció.

Pero a menos que City reciba sus heridas, se quedan muy por debajo de su mejor momento. Si los Blues tienen que dejar sus problemas y volverse consistentes, su mejor oportunidad de hacerlo es casi todos sus jugadores disponibles nuevamente.