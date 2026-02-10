El Manchester United ya conoce la actitud de Sandro Tonali en materia de fichajes si el problema del Newcastle es claro

El centrocampista del Newcastle United, Sandro Tonali, se ha convertido en uno de los objetivos de transferencia del mediocampo del Manchester United y las posibilidades de ficharlo podrían mejorar dramáticamente.

Sandro Tonali es un nuevo centrocampista en el radar de fichajes del Manchester United (Imagen: Getty Images)

Sandro Tonali está considerando dejar el Newcastle United este verano para jugar la Liga de Campeones la próxima temporada. El centrocampista ha sido vinculado con el Manchester United en los últimos días ya que el club planea reforzar su centro del campo.

Se cree que el United está dando prioridad a un nuevo mediocampista central para la temporada 2026/27, habiendo optado por no invertir en las dos ventanas anteriores. Check out .. Elliot Anderson, Carlos Baleba y Adam Wharton están todos vinculados, pero Tonali es el último nombre en su radar.

The Telegraph ha informado que se espera que el jugador de 25 años esté en el centro de una saga de transferencias este verano. Ya se ha confirmado que el United perderá un centrocampista si Casemiro se marcha y se espera que gaste mucho en su reemplazo.

¡SIGUE NUESTRA PÁGINA DE FB DE MAN UNITED! Últimas noticias y análisis de la página de Facebook del Manchester United de MEN

Newcastle pagó £ 55 millones por Tonali en 2023 y con jugadores como Enzo Fernández, Moisés Caicedo y Declan Rice moviéndose por más de £ 100 millones, los Magpies se encuentran en una posición cómoda para negociar un precio difícil ..

En la fecha límite, algunos informes sugerían que el centrocampista italiano había sido ofrecido al Arsenal. Los Gunners decidieron no hacer ningún movimiento, pero eso pone en duda su futuro en Tyneside.

Sandro Tonali estaría en el radar de transferencias del Man United (Imagen: Newcastle United a través de Getty Image)

Según el agente de Tonali, Giuseppe Riso, su salida del equipo de Eddie Howe al final de la temporada es una posibilidad. Baca juga tentang .. «Al Newcastle le resulta difícil desprenderse de Sandro y él quiere llevar al club a la Liga de Campeones», dijo a Sky Italia.

«Evaluaremos y decidiremos qué hacer en verano. Estas conversaciones sobre transferencias se llevarán a cabo más tarde. Veremos cómo termina la temporada y luego decidiremos qué hacer. No hay preferencia por el momento».

«Todavía es pronto. Lo que digamos hoy no se aplicará mañana. El Newcastle no podía dejarlo ir ahora y no tiene sentido mudarse, sobre todo porque Sandro está muy apegado al club».

Las posibilidades del United de atraer a Tonali a Old Trafford aumentarán significativamente si Newcastle no logra cambiar su temporada. Los hombres de Howe ocupan actualmente el puesto 12 en la Premier League después de una inconsistencia, lo que significa que su mejor oportunidad de regresar a la competencia podría ser ganar el torneo esta temporada.

«No lo creo, pero muchas cosas suceden sin mi conocimiento», dijo Howe cuando se le preguntó si las especulaciones sobre el futuro de Tonali molestarían al mediocampista. “Hasta donde yo sé, tenemos un jugador que es un excelente futbolista, una excelente persona.

«Él está muy feliz aquí, tiene una gran relación conmigo y sus compañeros, y parece muy feliz por dentro. Eso me sorprendería. [if Tonali became unsettled]pero nuestros mejores jugadores siempre atraerán la atención de otros clubes; esa es la realidad del fútbol.

«Queremos mantener nuestro grupo unido, queremos ser progresivos y Sandro juega un papel en eso. Considerando todo, no veo ningún problema, pero no lo tengo todo bajo control. No era nuestra intención perder a Sandro. Es un jugador muy importante en lo que hacemos. Está muy feliz aquí.

«Le está yendo absolutamente bien. Ayer tuve conversaciones con él. [Monday] y está absolutamente concentrado en jugar para nosotros”.