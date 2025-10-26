El Manchester United ve «un atisbo de un futuro mejor» cuando los medios nacionales dan el veredicto sobre Brighton

El Manchester United derrotó al Brighton y sumó tres victorias para el equipo de Rubén Amorim, la primera vez que lo consigue bajo su dirección.

La victoria del Manchester United sobre el Brighton supuso la tercera victoria consecutiva en la Premier League para el equipo de Rubén Amorim.

El Manchester United hizo retroceder los años con su actuación en la victoria sobre Brighton, al mismo tiempo que vislumbraba un futuro mejor.

Esto es evidente en una serie de títulos de medios nacionales, que vieron al equipo de Ruben Amorim ganar tres partidos por primera vez bajo su liderazgo, colocándolos entre los cuatro primeros de la Premier League antes de los partidos del domingo por la tarde.

El United había salido de apuros en encuentros anteriores con el Brighton pero estuvo a la altura de las circunstancias y vio señales de progreso en su proyecto.

Esto es lo que dijeron los medios nacionales después de la victoria sobre los Seagulls…

‘Proyecto en progreso’

The Guardian escribió: “Los portugueses [head coach] No estaba contento con la casi capitulación tardía, pero puede estar satisfecho con la forma en que su táctica de mover a Luke Shaw del central izquierdo a Harry Georginio Rutter significó que el primer gol de Mbeumo ya jugó un papel en el gol de Casemiro.

Shaw ciertamente parecía haber cometido un error en el número 10 en la preparación, pero con el árbitro asistente de video pareciendo desinteresado, Mbeumo corrió hacia un lindo pase de Benjamin Sesko para disparar un remate de veinte yardas que atravesó las piernas de Lewis Dunk y venció a Bart Verbruggen a la izquierda del portero.

“Luego continuamos con la celebración del entrenador y los versos de ‘Ruben Amorim, Ruben Amorim’ de los extasiados aficionados locales, que al final presagian una tercera victoria consecutiva en la Premier League en la misma temporada por primera vez desde febrero de 2024.

Pero esto sólo se confirmó después de que Patrick Dorgu derribara a Yankuba Minteh y que el United concediera dos veces. Primero, Danny Welbeck lanzó un tiro libre que superó a Senne Lammens, el portero del United se sintió ciertamente decepcionado por no haberlo manejado mejor, ya que el balón le llegó a él en lugar de a un córner. En la prórroga, un córner de James Milner desde la derecha sorprendió al United y Charalampos Kostoulas, desmarcado, cabeceó.

«En general, eran señales de que el proyecto estaba en progreso, algo que el United todavía está haciendo, pero terminó siendo un buen día de trabajo que comenzó con dos penales anulados por Taylor. Una jugada de Amad Diallo que superó a Maxim De Cuyper hizo que el lateral izquierdo lo detuviera, pero el árbitro no se inmutó, para gran furia de la casa. Siguió más furia cuando Dunk Mbeumo pareció cruzar al área para agarrar».

‘Un vistazo a un futuro mejor’

Simon Stone de BBC Sport escribió: «Ratcliffe estuvo en Old Trafford para presenciar esta última victoria. Es solo la segunda vez con Amorim que el United gana tres partidos seguidos. Sin combinar el inicio de la temporada pasada y el final de la anterior, es la primera vez que ganan tres partidos de liga seguidos desde febrero de 2024 con Erik ten Hag.

“¿Ratcliffe, un orador notoriamente contundente, realmente dijo en serio cuando dijo que Amorim necesitaba tres años para demostrar su valía, o simplemente sobornó al ex entrenador del Sporting por un tiempo?

«Parece que Ratcliffe está detrás de la visión de Amorim. Los mejores resultados, dice Amorim, son más útiles para ofrecer a los aficionados del United una visión de un futuro mejor.

«Nunca tuve ese sentimiento de vergüenza por lo que hice o por no ganar partidos», dijo. “Siempre sentí que Jim creía y sabía lo que estábamos haciendo.

«Depende más de los aficionados. El enfrentamiento con los aficionados es diferente en este momento. Pero siento la urgencia de no perder este momento. Todo en el fútbol puede cambiar en una semana».

‘El gran teatro antiguo se estremeció de alegría’

El Daily Mail escribió: «El fin de semana, cuando los relojes retrocedieron, el Manchester United puso su granito de arena con una actuación electrizante y de capa y espada que revivió recuerdos de algunas de las grandes noches en Old Trafford. Este gran y antiguo teatro se estremeció de alegría, vítores y, en última instancia, un poco de alivio cuando el equipo de Ruben Amorim pasó a Brighton por la espada para ganar un tercer partido consecutivo y pasar a los cuatro primeros, por temporal que pueda resultar.

«Si vencer al Liverpool en Anfield hace una semana fue lo más destacado del primer año de Amorim al mando, este no se quedó atrás. El desafío era aprovechar ese éxito, y el United lo hizo con una confianza y un disfrute que tanto faltaba durante sus actuaciones bajo su mando durante los últimos 12 meses».

«Mientras los fanáticos lo disfrutaron, Sir Jim Ratcliffe, observando desde la sala de juntas, debe haberse felicitado en silencio por mantener los nervios cuando persistían las dudas sobre el futuro de Amorim hace unas semanas. Pocas veces la confianza ha sido tan recompensada. No olvidemos que este es un equipo de Brighton que ha dirigido al United en las últimas temporadas y no menos de seis de los siete anteriores encuentros de liga de la Premier League entre los dos clubes.

«Los grandes equipos del United jugaron con estilo, pero a veces volaban por el asiento de sus pantalones, y esa fue la historia aquí en un encuentro real».