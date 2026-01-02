El Manchester United tuvo en enero una oportunidad que no debía desaprovechar

Man Utd ha llegado a la mitad de la temporada y está en una fuerte lucha por un lugar en la Liga de Campeones en 2026/27.

El Manchester United se ha dado la oportunidad de clasificarse para la liga de Campeones de la próxima temporada.

El año terminó con un gemido para el Manchester United. Un empate 1-1 con los Wolves el martes por la noche continuó una terrible racha reciente en Old Trafford y una vez más hizo sonar las alarmas sobre el progreso de este equipo bajo el mando de Ruben Amorim.

Perder puntos ante un equipo con dieciséis derrotas y dos empates en los primeros dieciocho partidos no era una buena perspectiva. Amorim se negó a utilizar como excusa la ausencia de jugadores clave por lesiones y convocatorias internacionales, y cualquier equipo que elimine al United debería poder vencer a este equipo de los Wolves.

Sin embargo, es cierto que los recursos de Amorim se encuentran actualmente bajo presión. El daño causado también se vio aliviado por otros resultados. Chelsea perdió puntos en casa contra Bournemouth, tal como lo hizo el United en diciembre, y luego despidió al entrenador Enzo Maresca el día de Año Nuevo.

En otra parte del primer día de 2026, el Liverpool logró un empate sin goles contra el Leeds en Anfield. El equipo de Arne Slot ha tenido mejores resultados últimamente, pero todavía no está jugando bien y necesita obtener resultados cada semana.

Con los tres primeros puestos de Arsenal, Manchester City y Aston Villa claros, dos de los tres de United, Chelsea y Liverpool podrían clasificarse para la Liga de Campeones, suponiendo que la Premier League pueda recuperar ese quinto puesto la próxima temporada.

Habrá menciones honoríficas para Sunderland y Everton, que han tenido excelentes primeras mitades de la temporada, con la liga tan ocupada que sólo cinco puntos separan al Chelsea en el quinto lugar del Brighton en el 14. Una buena forma podría atraer a cualquier número de clubes a la mezcla.

Para el United, probablemente lo habrían hecho a mitad de campaña. Son sextos, detrás del Chelsea sólo por diferencia de goles y a tres puntos del Liverpool. La clasificación para la Liga de Campeones es posible esta temporada.

La preocupación es que un partido deprimente en casa al final de la temporada pueda parecer costoso. Han sumado tres puntos en partidos en casa contra Everton, West Ham, Bournemouth y Wolves. El primero jugó con diez hombres durante la mayor parte de 80 minutos y los otros tres estaban (y siguen estando) en mala forma.

United necesitará mejorar para llegar a estar entre los cinco primeros, pero posiblemente no mucho. El Liverpool todavía parece un equipo defectuoso y el Chelsea es impredecible. La marcha de Maresca podría cambiar las cosas, pero una plantilla joven e inexperta se pondrá a prueba en la segunda mitad de la temporada.

El equipo de Amorim no se ha beneficiado de un calendario más amistoso últimamente y ahora se enfrentará al Manchester City y al Arsenal en enero, pero habiéndose puesto en condiciones de lograr el objetivo principal esta temporada, deberían considerar tirar los dados este mes.

El interés en Antoine Semenyo disminuyó cuando quedó claro que quería mudarse al Manchester City, pero la voluntad del United de llegar a un acuerdo sugiere que hay dinero disponible para mejorar el equipo. Las condiciones para un acuerdo en enero son que la atención se mantenga en los objetivos a largo plazo y que agregar calidad real este mes puede ser difícil.

Aumentar las cifras para compensar la falta de profundidad también es una cuestión que debería disminuir a medida que avanza el mes. Kobbie Mainoo, Mason Mount y Bruno Fernandes deberían volver a estar en forma pronto y Noussair Mazraoui, Amad y Bryan Mbeumo regresarán de la Copa Africana de Naciones a más tardar el 19 de enero.

Pero el United debe estar alerta y buscar oportunidades en el mediocampo, con interrogantes sobre el futuro de varios jugadores clave. También existe incertidumbre sobre si Mainoo presionará para lograr un movimiento si sus posibilidades de jugar en el primer equipo no mejoran en las próximas semanas.

Joshua Zirkzee también está considerando mudarse a la Roma. Su salida podría dejar a Amorim sin oportunidades de ataque, siendo Benjamin Sesko el único delantero natural de la plantilla. Encontrar un reemplazo permanente puede no ser fácil, pero agregar un delantero al equipo para brindar apoyo y cobertura a Sesko podría resultar útil.

Este tipo de ofertas de enero podrían mover la aguja sólo un poquito; Según los cálculos finales, es posible que solo valgan unos pocos puntos, pero en lo que será una carrera reñida por los lugares entre los cinco primeros, eso puede ser todo lo que se necesita para darles valor por su dinero.

A mitad de camino, el United se ha incluido en la conversación. Ahora tienen que hacer todo lo posible para realizar el trabajo.